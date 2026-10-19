La ley de loterías que Newsom deja firmada y cambia las reglas para cobrar premios en California desde el 1º de enero

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 1434 sobre pagos de premios de lotería, que comenzará a regir el 1 de enero de 2027. La norma aclara una disposición sobre la asignación de pagos a terceros mediante una orden judicial, sin reformar integralmente el sistema vigente.

Lotería de California: qué cambia con la SB 1434

La modificación precisa el apartado sobre órdenes judiciales para nombrar un conservador o tutor que proteja al ganador, adjudicar derechos sobre el premio o determinar su titularidad.

El cambio distingue entre el derecho al premio, que no puede asignarse como regla general, y sus pagos, cuya transferencia total o parcial admite excepciones legales.

La ley SB 1434 que impacta en la lotería y cambia las reglas para cobrar los premios en California Imagen ilustrativa generada con IA

Qué requisitos siguen vigentes para transferir pagos futuros

El ganador debe contar con asesoría jurídica independiente y declarar que comprende el acuerdo, actúa libremente y sabe que dejará de recibir los pagos asignados. La SB 1434 no introduce estos requisitos: ya existían.

Si tiene cónyuge, debe presentar su consentimiento firmado y notariado, salvo que un tribunal autorice proceder sin él.

La orden judicial también debe identificar los montos, las fechas y los demás datos de la operación.

Cuándo entra en vigor la ley de lotería en California

La SB 1434 entrará en vigor el 1 de enero de 2027, conforme al calendario establecido para las leyes ordinarias en el artículo IV, sección 8(c), de la Constitución de California.

La modificación no crea nuevas modalidades generales de cobro: precisa uno de los supuestos legales para transferir pagos de premios mediante una orden judicial.

La ley SB 1434 aclara las condiciones bajo las cuales una corte puede autorizar la cesión del pago de premios de la Lotería de California mediante una orden judicial específica Imagen generada con IA

Qué no modifica la ley firmada por Newsom

La norma no permite que cualquier ganador transfiera libremente su premio ni establece una nueva modalidad general para cobrarlo: las operaciones deben cumplir los supuestos legales correspondientes.

Tampoco elimina la restricción relativa a los últimos tres pagos anuales, que permanece dentro del marco vigente para estas transferencias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.