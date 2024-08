Tiene 90 años y festejó su cumpleaños con un salto en paracaídas en California: “Soy una mujer peligrosa”

Cumplir 90 años es motivo de celebración. Pero para Shirley Tuter, una mujer de Dunnigan, California, este aniversario de vida fue la ocasión perfecta para volver realidad uno de sus mayores deseos: saltar en paracaídas. A 13.000 pies de altura, la nonagenaria decidió demostrar que la edad no es una barrera cuando se trata de vivir la vida al máximo.

El cumpleaños de Tuter comenzó con una aventura en el Aeropuerto del Condado de Yolo, donde se preparó para realizar un salto en tándem con la compañía de paracaidismo SkyDance SkyDiving, ubicada en Davis, California.

Shirley Tuter tiene 90 años y celebró su cumpleaños saltando a 3900 metros de altura Captura de pantalla Youtube Storyful Viral

A través del video compartido por SkyDance SkyDiving en YouTube, se ve la reacción de la mujer cuando uno de los instructores le señaló la advertencia de “Peligro” en el traje que usaría para el esperado salto. Ella, sin miedo alguno, responde con una sonrisa: “Soy una mujer peligrosa”.

A partir de ahí comenzó su aventura y por medio de las imágenes se puede observar cada instante en el momento del despegue. Shirley, junto a un paracaidista profesional, ascendió a 3900 metros de altura. Justo antes de lanzarse al vacío, envió un beso a la cámara y levantó el pulgar para mostrar su entusiasmo y valentía.

La mujer sorprendió con su deseo de cumpleaños, el cual cumplió a sus 90 años Captura de pantalla Yotube Storyful Viral

La travesía de una mujer de 90 años en paracaídas

Tras unos minutos de caída libre y un aterrizaje seguro, la nonagenaria fue recibida con aplausos y vítores de su familia, que la esperaba en tierra firme. Al tocar el suelo, no perdió la oportunidad de bromear: “Fue divertido. Puede que nunca vuelva a caminar”, dijo riéndose.

Su hijo, John Lewis, también estaba presente. En declaraciones a ABC 10, describió a Shirley como una “pequeña dama valiente”, una sobreviviente de cáncer que ha enfrentado cada desafío con una actitud optimista y decidida.

La mujer tocó tierra firme mientras recibía los festejos y aplausos de los presentes Captura de pantalla Yotube Storyful Viral

Quién es la mujer más longeva en saltar en paracaídas

La historia de Shirley Tuter no es única en su género; otras mujeres de edad avanzada también han demostrado que no hay límite para la aventura. El pasado domingo 25 de agosto, en el Reino Unido, Manette Baillie, de 102 años, se convirtió en la paracaidista más longeva de su país al saltar desde una altura de 2100 metros. La centenaria realizó su hazaña en el aeródromo de Beccles con el objetivo de recaudar fondos para organizaciones benéficas, incluida la ambulancia aérea de East Anglian.

De acuerdo con Daily Mail, hasta el Príncipe de Gales elogió los esfuerzos de Baillie, quien ya había conducido un Ferrari a 210 km/h el día de su centésimo cumpleaños. “No estaba nerviosa cuando llegó el momento de saltar. No soy una persona nerviosa. Pero cuando estás esperando que se abra la puerta y te golpea esa ráfaga de aire frío, con las piernas colgando afuera, pensé: ‘¿He ido demasiado lejos?”, le dijo la mujer al medio local: “No me queda mucho tiempo de vida y no puedo recaudar muchos más fondos, así que quería que fuera un éxito rotundo”.

Ambas mujeres decidieron celebrar sus cumpleaños con una hazaña que desafía las expectativas y rompe con los estereotipos sobre la vejez.

