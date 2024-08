Cambio de hora en California: a qué hora hay que ajustar los relojes y a partir de cuándo

Durante la primera semana de noviembre, en California y gran parte de Estados Unidos deberán ajustar sus relojes para despedir el horario de verano boreal y dar paso a una modificación. Esta medida rige en la mayoría de los estados de ese país desde hace varias décadas, con la intención de ahorrar energía y aprovechar la luz solar al máximo. ¿Se atrasa o se adelanta la hora? A continuación, todos los detalles en el Estado Dorado.

La primera implementación del cambio de horario en EE.UU. fue gracias a la Ley de Hora Estándar, de 1918, que comenzaba el último domingo de marzo y culminaba el último domingo de octubre. Con el tiempo, la regulación se modificó hasta adoptar un nuevo sistema permanente, que continúa vigente hasta el día de hoy: la Ley de Horario Uniforme de 1966.

Horario de invierno boreal: cuándo y a qué hora comienza en California

Los habitantes del estado de California deberán atrasar sus relojes para darle la bienvenida al horario de invierno boreal. Este año, el cambio comenzará en la mayor parte de EE.UU. el domingo 3 de noviembre a las 2 de la madrugada, momento en que se atrasarán los dispositivos para volver a marcar la una.

El primer domingo de noviembre, los californianos deben atrasar su reloj una hora para dar comienzo al invierno boreal

El cambio de hora puede ser manual o automático, según el modelo de dispositivo. Los relojes automáticos están configurados para cambiar de hora sin una intervención, ajustándose a la zona horaria donde resida la persona. Por otro lado, los relojes análogos y los digitales deben actualizarse siguiendo sus respectivos manuales. Para evitar sobresaltos, lo mejor es hacer el cambio antes de ir a dormir, para facilitar el trabajo y despertarse al día siguiente con el horario correcto.

Horario de invierno boreal en EE.UU.: los lugares donde no cambia la hora

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), el horario de verano se ha convertido en una parte integral del funcionamiento de la sociedad moderna estadounidense. La medida fue motivada por la mejora del transporte y se ha generalizado por razones económicas y ahorro de energía.

La medida DST se volvió un pilar para el correcto funcionamiento de la sociedad estadounidense

Esa agencia es la responsable de supervisar la zona horaria de las regiones, aunque no tiene el poder de cambiarlo ni revocarlo. El Daylight Saving Time se aplica de manera casi uniforme en todo EE.UU., con la excepción de estos cuatro territorios y dos estados:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona

El estado de Hawái, por ejemplo, abandonó su participación en el año 1967 debido a su relativa aproximación al ecuador. Lo mismo sucedió con algunas ciudades de Arizona, eximidas un año después.

¿Se acabará el cambio de horario?

The Council of State Governments, una organización no partidista y sin fines de lucro, informó que desde 2022 “19 estados han aprobado o promulgado leyes que permiten la observancia del DST durante todo el año si el Congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también llevan a cabo el cambio”.

Esos estados son: Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Misisipi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Por su parte, los residentes de California votaron por una medida electoral que haría permanente el cambio de horario de verano, pero la legislatura aún no procedió.

Las disputas de los distintos estados de EE.UU. respecto al horario de verano boreal Freepik

En el documento se exponen posturas tanto a favor como en contra del horario de verano, con argumentos en contraste. Por un lado, se encuentran los beneficiados por la hora extra de sol, que desean extender la medida, como las tiendas de conveniencia, la industria comercial, la industria de la jardinería, los clubes de golf y el béisbol, y el tenis profesional. En tanto que los opositores señalan los posibles efectos negativos para la salud como el aumento de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y falta de sueño.

LA NACION