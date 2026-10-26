Campaña de legislativas en EEUU inundada de dinero de grupos externos a partidos

No solo los partidos financian sus campañas en Estados Unidos: las legislativas de medio mandato muestran la incidencia económica creciente de grupos organizados que apoyan a uno u otro partido políticos en liza.

Cinco de estas entidades destinadas a reunir dinero con fines políticos independientemente de los comités de campaña han aportado ya 1.000 millones de dólares para las legislativas del 3 de noviembre.

A poco más de una semana para el día de la votación, se han batido récords en el sistema electoral estadounidense.

Un análisis de la AFP de datos federales muestra que cinco grupos conocidos como super PAC (comités de acción política) representaron casi un tercio del gasto no partidista en este ciclo electoral hasta el 25 de octubre.

Tres de esos grupos se inclinan hacia los republicanos y alrededor de dos tercios de lo gastado beneficia al Partido Republicano (GOP).

Estas organizaciones cuentan con donantes ultrarricos cercanos a los republicanos como Elon Musk, un aliado clave del presidente Donald Trump.

Musk ha aportado casi 450 millones de dólares a grupos republicanos, incluido el mayor de los super PAC, el Senate Leadership Fund.

Mientras tanto, los demócratas llevan la delantera en recaudación cuando se trata de donaciones directas a las campañas de los candidatos y a los comités nacionales del partido.

Los candidatos demócratas en contiendas competitivas para el Senado y la Cámara de Representantes han recaudado sistemáticamente más fondos que sus homólogos republicanos.

Eso sugiere que los pequeños donantes de la base demócrata están altamente motivados.

Pero las intrincadas leyes electorales estadounidenses imponen límites estrictos a cuánto pueden aportar los individuos, mientras que no hay tope -ni realmente ningún control- sobre cuánto pueden invertir los grupos de super PAC en los candidatos.

Las contribuciones directas a la campaña oficial de un candidato están limitadas a tan solo 3.500 US$, y las donaciones a los comités nacionales de los partidos tienen un tope de 44.300 US$.