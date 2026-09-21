Cancelan cientos de vuelos en aeropuertos de la costa este de EE.UU. por corte en línea de telecomunicaciones

Cientos de vuelos en aeropuertos de la costa este de EE.UU. fueron cancelados o retrasados el lunes por la interrupción de una línea de telecomunicaciones causada por un error de construcción, informaron funcionarios estadounidenses.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en X que alrededor de las 19:00 GMT se estaban reanudando los vuelos en el aeropuerto LaGuardia y en Filadelfia, mientras que los vuelos hacia los aeropuertos de Newark y JFK estaban suspendidos.

"Una cuadrilla de construcción de Amtrak cortó accidentalmente una línea de fibra óptica en Nueva Jersey, lo que provocó una caída del servicio de telecomunicaciones y obligó a la FAA a detener los vuelos en el noreste", dijo Duffy.

Amtrak es la empresa de trenes de pasajeros de EE.UU.

Alrededor de las 19:00 GMT, el aeropuerto de Newark, un importante centro de conexión del área de la ciudad de Nueva York, tenía 168 vuelos cancelados y 97 demorados, mientras que Filadelfia registraba 63 vuelos cancelados y 189 demoras, según FlightAware.

La interrupción en los aeropuertos del lunes se debió a dos problemas, según Bryan Bedford, director de la Administración Federal de Aviación.

Tras identificar una interrupción en la línea principal de telecomunicaciones, "descubrimos que la fibra de respaldo tenía una rotura", dijo Bedford tras una sesión informativa con periodistas sobre las nuevas tecnologías de control del tráfico aéreo.

Bedford calificó como "masiva" la ruptura en la línea de respaldo debido al error de construcción.

Dijo que esperaba que el sistema principal quedara restablecido a primera hora de la tarde, pero estimó que reparar la línea de respaldo requeriría 13 horas.