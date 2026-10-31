Cancilleres del G20 concluyen reunión en Atlanta sin consenso

ATLANTA (AP) — Los principales diplomáticos del Grupo de los 20 países con las mayores economías del mundo concluyeron el sábado dos días de conversaciones en Atlanta sin alcanzar consenso sobre varios asuntos críticos de seguridad global, entre ellos la guerra de Rusia con Ucrani.

Como resultado, el grupo no emitirá un comunicado conjunto, sino que recurrirá a una declaración del presidente que resumirá las conversaciones, la cual el secretario de Estado Marco Rubio difundirá al término del encuentro, según diplomáticos que asistieron.

Aun así, Rubio manifestó que el primer día de la sesión fue “muy productivo” y que el sábado sostendría conversaciones con sus homólogos de Australia, India y Japón antes de encabezar el evento final. Ese diálogo examinará la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y en los mares Rojo, Negro y de China Meridional.

“Juntos, creo que estamos trazando un futuro económico vibrante, dinámico y audaz, uno que abrirá nuevos horizontes para todo el mundo”, proclamó Rubio una recepción para los participantes a última hora del viernes.

Presencia de Rusia obliga a cancelar la foto tradicional del grupo

Rubio había inaugurado las conversaciones el viernes con un llamado a la unidad, pero luego canceló la foto tradicional de grupo. Diplomáticos europeos objetaron la inclusión del ministro ruso Serguéi Lavrov, y amenazaron con boicotear o abandonar la fotografía.

El ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, quien representaba a su país por primera vez como invitado en una reunión del G20, señaló que no le sorprendía el fracaso para alcanzar consenso.

“Tenemos guerras en curso, y tenemos participantes en esas guerras sentados a la mesa, así que es muy difícil ponerse de acuerdo en una línea común”, declaró a los periodistas.

Otros participantes en las reuniones, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar las conversaciones privadas, indicaron que todos habían acordado intentar superar sus diferencias pese a las escasas probabilidades y trabajar para que la cumbre del próximo mes, organizada por el presidente Donald Trump en Florida, sea un éxito.

Estos diplomáticos afirmaron que desde hace tiempo el plan era una declaración del presidente debido a las profundas diferencias entre los asistentes, incluidas las relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, los aranceles de Estados Unidos y las acciones chinas en el mar de China Meridional. Todo ello ha contribuido a aumentos repentinos del costo mundial del combustible, así como a la incertidumbre sobre el comercio.

Describieron la sesión inaugural como cordial, pero señalaron que la postura de Rusia sobre Ucrania era inamovible, al igual que su oposición a la membresía de Polonia en el G20. Añadieron que los desacuerdos también incluyeron la decisión del gobierno de Trump de no invitar a Sudáfrica, miembro del G20, pese a las objeciones de otros.

Presencia de Rusia genera descontento

Antes de que comenzara la reunión, algunos países del G20 habían expresado preocupación porque Estados Unidos invitó a Rusia a pesar de los contínuos ataques rusos contra Ucrania. Además Trump ha llevado los vínculos con Ucrania a nuevos mínimos al renunciar a imponer nuevas sanciones a Moscú y limitar temporalmente la asistencia logística y de inteligencia.

Sin embargo, el Departamento de Estado anunció el viernes que había aprobado una propuesta de venta por 2.100 millones de dólares de interceptores de defensa aérea Patriot para Ucrania.

Lavrov afirmó que Moscú no permitirá una situación en la que Ucrania represente una “amenaza militar para los intereses legítimos de seguridad de la Federación de Rusia”.

Lavrov ha viajado solo en contadas ocasiones a países miembros de la OTAN desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y se impusieron severas sanciones a Moscú como resultado. No está claro si el presidente ruso Vladímir Putin aceptará la invitación de Trump para asistir a la cumbre en diciembre en el club de golf de Trump en Miami.

La guerra con Irán también se cierne sobre el evento

También se cernía sobre la reunión del G20 la posibilidad de una nueva intervención militar de Estados Unidos en Irán. Eso ha puesto en alerta a la región, incluido el miembro del G20 Arabia Saudí. Rubio se reunió el viernes con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, así como con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, cuyo país ha sido un mediador clave.

Estados Unidos le ha dicho a varios países de Oriente Medio y a aliados regionales que se preparen para posibles nuevos ataques militares contra Irán después de las elecciones legislativas del martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.