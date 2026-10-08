Candidata demócrata en EEUU dijo que fue violada mientras arreglaba un letrero

Una candidata a diputada del Partido Demócrata en campaña en el estado estadounidense de Arizona dijo que fue violada mientras arreglaba un letrero en la calle, una denuncia que está bajo investigación policial.

Bernadette Greene-Placentia declaró al diario Phoenix New Times que cuando se detuvo a arreglar un afiche de campaña recibió golpes en la cabeza que la dejaron inconsciente.

En un artículo publicado esta semana, la política afirmó que cuando se despertó había dos hombres y uno estaba encima de ella, atacándola sexualmente.

Greene-Placentia le dijo al diario que no reportó el ataque de inmediato por sentirse avergonzada, al punto de haberse retraído y perdido un evento de campaña.

Dos semanas después presentó la denuncia al Departamento del Sheriff del condado de Maricopa.

Un representante del departamento confirmó a AFP que hay una investigación en curso, por lo que no podía comentar el caso.

Greene-Placentia le dijo al medio de Arizona que su promesa de campaña de pelear por los derechos de los constituyentes fue lo que la motivó a denunciar el caso.

"No sentí que podía seguir diciendo eso si no era capaz de también pelear por las mujeres que son víctimas de ataque sexual", afirmó.

En declaraciones al New York Times, la candidata dijo que su memoria del incidente era borrosa, pero que recordaba haber pateado a los hombres hasta que huyeron.

Greene-Placentia, una excamionera, declaró al periódico que no quería que los detalles del supuesto ataque nublaran su campaña, centrada en salud y asequibilidad.

Agregó que temía que reportar el caso pudiese ser visto como una artimaña política en su campaña por ganarle el curul al republicano Abraham Hamadeh en las elecciones de medio mandato de noviembre.

"No quiero que mi campaña sea sobre esto", le dijo al diario. "Pero las mujeres tienen que saber que está bien denunciar".