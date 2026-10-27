Candidata emiratí a dirigir la ONU enfrenta críticas por la guerra en Sudán

Varias ONG defensoras de los derechos humanos instaron el martes a las grandes potencias a impedir que la diplomática emiratí Lana Nusseibeh acceda al cargo de secretaria general de la ONU, al acusar a su país de financiar a los paramilitares en Sudán.

Nusseibeh, de 48 años, entró en la contienda la semana pasada, cuando hasta ahora ninguno de los candidatos ha logrado generar consenso para suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluye a fin de año.

En Sudán, devastado por una guerra que ha causado más de 200.000 muertos y provocado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, el gobierno emiratí es acusado por el ejército sudanés y observadores internacionales de apoyar a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Abu Dabi siempre ha negado enérgicamente tener injerencia en el conflicto, pese a las pruebas presentadas en numerosos informes.

"Atribuir a Emiratos Árabes Unidos la responsabilidad de la prolongación de este conflicto es un error", afirmó recientemente Nusseibeh, secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí y enviada especial ante la ONU y la Unión Europea, en una entrevista con el diario alemán Welt.

Varias ONG rechazan ese argumento.

"Creo que su candidatura (...) es totalmente inapropiada porque ella niega esa realidad", declaró Ken Roth, de Human Rights Watch (HRW), durante una conferencia de prensa virtual junto con otras tres asociaciones.

"No veo pruebas suficientes para afirmar que esta candidata sea independiente del Estado del que procede", estimó Kate Ferguson, codirectora de la ONG británica Protection Approaches. "No debemos ser ingenuos (...): podría tratarse de un intento deliberado de captura de la ONU por parte de regímenes autocráticos, con el apoyo de Estados Unidos, para tomar el control de la organización".

Para ganar la contienda, un candidato debe obtener nueve votos de los quince miembros del Consejo de Seguridad y evitar el veto de cualquiera de sus cinco integrantes permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia).

Cuando se logre un consenso en el Consejo de Seguridad, el nombre será sometido a la Asamblea General, que en la práctica suele seguir la recomendación.

Nusseibeh participa este martes en la ONU en una audiencia pública para defender su candidatura.