Casa Blanca presiona a empresas de EE.UU. para que no asistan a cumbre espacial en París, según medio

La Casa Blanca está presionando a empresas espaciales estadounidenses, incluida SpaceX del multimillonario Elon Musk, para que rechacen la invitación del presidente francés Emmanuel Macron a una cumbre espacial en París la próxima semana, según un informe de Politico.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo en una llamada privada a varias empresas (entre ellas SpaceX, Stoke Space, K2 Space y Astra) que asistir al evento de dos días "podría parecer un apoyo tácito a las posiciones políticas de la UE", según contaron a Politico tres fuentes anónimas familiarizadas con la conversación.

Las fuentes añadieron que el funcionario de la Casa Blanca, que trabaja en la oficina de política de ciencia y tecnología, subrayó que la decisión de asistir depende de las empresas, aunque quedó claro el desalentamiento.

El funcionario de la Casa Blanca también dijo a representantes del sector que "Francia no coordinó con Estados Unidos la cumbre" y "acusó al país de 'prácticas anticompetitivas'", según Politico.

También "sugirió que los paneles del evento no estaban diseñados para incluir la perspectiva estadounidense y podrían minimizar los esfuerzos de la industria de Estados Unidos", agregó el medio.

Politico señaló que dos de las fuentes estaban vinculadas a empresas espaciales y la tercera al mundo de la política.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

Bajo la presidencia de Donald Trump, las relaciones de Estados Unidos con sus aliados europeos han adquirido nuevas dimensiones, especialmente por desacuerdos sobre aranceles, despliegues de tropas para la impopular guerra en Oriente Medio y otros temas.

Copresidida por Francia y Alemania, la cumbre se celebrará en el Grand Palais de París y reunirá a líderes de alrededor de 120 países para debatir los desafíos relacionados con el uso del espacio exterior.

En julio, el secretario general Philippe Adam dijo a la AFP que el evento reuniría "jefes de Estado y de gobierno, pero también empresas". "Obviamente, los estadounidenses tienen que estar allí", afirmó.