Casemiro y Lewandowski anotan en el 1-1 entre el Inter Miami de Messi y Chicago Fire

Un gol del brasileño Casemiro le permitió al Inter Miami de Lionel Messi igualar 1-1 con el Chicago Fire, cuyo tanto lo anotó el polaco Robert Lewandowski, este miércoles en partido de la vigesimoquinta fecha de la MLS.

El atractivo de ver en vivo al astro argentino en cada cancha que pisa de la liga norteamericana llevó a que el estadio Soldier Field, en Chicago, estuviera colmado con 63.094 espectadores.

Messi, de 39 años y líder histórico en asistencias en Inter Miami con 55, conectó por tercer partido consecutivo con Casemiro, quien llegó y rápidamente se convirtió en una arma letal para el equipo de Guillermo Hoyos en el juego aéreo.

En busca de ganar el trofeo Supporters' Shield, que se otorga al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami quedó a 9 puntos del líder, el Nashville SC, que perdió 2-1 esta fecha frente a Toronto.

Lewandowski apareció solo una vez con peligro en todo el partido, pero fue letal: abrió el marcador con un soberbio remate de primera intención y dentro del área a servicio de Andrew Gutman al minuto 10.

Fue el sexto gol en 9 partidos de la MLS del atacante polaco de 38 años para el Fire.

Inter Miami respondió haciéndose dueño de la pelota y generó múltiples oportunidades por medio del internacional mexicano Germán Berterame y un par de remates de Messi que consolidaron a Chris Brady como figura bajo los tres palos de Chicago.

En el complemento, las Garzas encontraron el empate al minuto 48 con un balón medido de Messi para Casemiro que libre de marca anotó con un soberbio cabezazo.

Ambos equipos sufrieron la exigencia del partido y perdieron el orden en los minutos finales, generando un trámite abierto en el que los atacantes no pudieron finalizar las jugadas y el empate no se movió.

El resultado es positivo para las Garzas que mantienen una ventaja de 5 puntos sobre Chicago en el Este y logran recuperar terreno ante Nashville, al que recibirán este sábado en una final adelantada de la conferencia en el Nu Stadium, en Miami.

- Doblete de Griezmann en Atlanta -

El francés Antoine Griezmann anotó por segundo partido consecutivo y se consolida como la figura de Orlando City, que venció 3-2 al Atlanta United en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta.

Considerado uno de los nuevos clásicos de la MLS, el duelo entre Atlanta y Orlando era clave en la lucha por la clasificación a los playoffs en el Este.

Tras estar abajo temprano en el partido por un autogol de David Brekalo, Orlando apuntó a 2 de sus principales figuras para remontar y quedarse con el triunfo.

Griezmann marcó el gol del empate al minuto 26 y luego el de la tranquilidad al 77, mientras que el colombiano Iván Angulo anotó el segundo tanto de Orlando en el minuto 58.

El exdelantero del Atlético de Madrid suma 7 goles en 9 partidos de la temporada regular.

Orlando llegó a 31 puntos y escaló a la sexta posición del Este, mientras que Atlanta cae al penúltimo lugar con 22 unidades y a 8 del último puesto de clasificación al repechaje.