Casi 90% de pequeños transportistas de droga delinquen por primera vez, dice estudio de OEA

Cerca de 90% de los pequeños transportistas de droga entre países latinoamericanos y España cometían ese delito por primera vez y más del 60% aceptó hacerlo por problemas económicos, reveló un estudio publicado este jueves por la OEA.

El informe, realizado en los últimos dos años por la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se basa en entrevistas a presos por narcotráfico en España y Perú.

Los investigadores entrevistaron a 386 personas de nacionalidades de países de América Latina y el Caribe, y también de otras regiones, para conocer de primera mano el perfil de los correos humanos de droga, también conocidos como mulas.

"El perfil que describe el estudio se aleja del estereotipo del delincuente profesional. Para el 87,5% era su primer encarcelamiento y para el 85,9%, la primera vez que transportaba drogas", señala el estudio, el primero de este tipo, según sus autores.

Por un pago que oscila entre 6.000 y 9.000 US$ por viaje, esas personas aceptan llevar en sus maletas, o en su cuerpo, drogas, principalmente cocaína, en vuelos directos o mediante escalas.

"El crimen organizado busca perfiles con múltiples situaciones de vulnerabilidad", explicó en teleconferencia de prensa Antonio Lomba, director del proyecto.

"Una de cada cinco personas han entrado en este tipo de ciclo por coacción o por influencia, no son profesionales del narcotráfico", añadió este experto de la CICAD, un órgano de la OEA.

El transporte lo asumen tanto hombres como mujeres. Ellas se convierten en mulas a instancias de su pareja (14% de los casos), en un mayor porcentaje que ellos (0,7%).

Pero para hombres y mujeres, el principal vector de iniciación son las amistades (61% de los casos).

Los hombres cobran ligeramente más que las mujeres por el transporte de la droga.

Según el estudio, las organizaciones criminales pagan en un 70% de los casos todos los gastos. Pero cuando se produce la detención desaparecen, y el correo humano se queda solo para asumir las consecuencias.

"Son gente que se va, deja niños, personas mayores en casa y que dicen que regresan en dos días, y no vuelven en seis, siete años", a causa de las condenas de cárcel, explicó Lomba.