Casi muere de insuficiencia hepática a los 50 y revela cuál fue la señal a la que no le prestó atención

Escuchar

En los últimos años, se observa una tendencia preocupante: el aumento de casos de cirrosis en Estados Unidos, una enfermedad hepática causada por el consumo excesivo de alcohol entre otras, ya que existen varios tipos de enfermedades y afecciones hepáticas que pueden causar esta afección, como la hepatitis.

Pero un estudio confeccionado por BMJ reveló que las muertes por cirrosis relacionada con el alcohol aumentaron constantemente entre 2009 y 2016. Con la llegada de la pandemia, la situación se agravó, especialmente en 2020. Un hombre que vivió esta realidad de manera muy personal es Kenneth Ferrucci, quien tuvo que dejar de beber ese año tras ser diagnosticado con cirrosis inducida por el alcohol a los 50 años.

“Si no dejaba de beber, no podría entrar en la lista de trasplantes, no podría recibir un nuevo donante o incluso sobrevivir”, contó al sitio Parade Kenneth Ferrucci, ahora de 54 años, residente de West Hartford, Connecticut. Ferrucci no es un caso aislado. En 2022, cerca de 98,000 personas de 12 años o más murieron a causa de enfermedades hepáticas, con el alcohol involucrado en el 46% de esos casos, según determinaron los Institutos Nacionales de Salud.

Durante los tratamientos semanales de paracentesis (extracción de líquidos mediante punción abdominal), a Ferrucci le drenaban entre tres y ocho litros. EFE

Ferrucci logró sobrevivir y ahora comparte su experiencia, incluyendo los síntomas que desearía haber reconocido antes.

Cuál es la primera señal que recomienda tener en cuenta

Ferrucci desearía haber notado lo cansado y demacrado que se veía. “Me veía horrible”, manifiesta en la entrevista. “Estaba haciendo llamadas y entrevistas por Zoom... Cuando me vi a mí mismo, pensé: ‘Dios mío, esto fue solo unos meses antes de que terminara en urgencias’”. También recuerda sentirse mareado e hinchado. “No me di cuenta de que mis niveles de sodio estaban peligrosamente bajos”, recuerda.

El sodio es un electrolito esencial y el hígado ayuda a mantener sus niveles adecuados en el cuerpo: Un estudio de 2023 de la Biblioteca Nacional de Medicina muestra que los niveles anormalmente bajos de sodio en casos avanzados de cirrosis están relacionados.

Una de las razones por las que Ferrucci no sabía que sus niveles de sodio estaban bajos es que había evitado los análisis de sangre. Sin embargo, cuando su médico de atención primaria se jubiló, su nueva profesional de cabecera insistió en que se hiciera uno y también una ecografía abdominal.

“Fui y me hice ambas cosas”, relata Ferrucci. “Ella me llamó un viernes y me dijo: ‘Tienes que ir a urgencias. ¿Cuándo puedes ir? ¿Puedes ir hoy?’”. Le dijo que tenía que trabajar. “De hecho, estaba bebiendo ese día”, admite. “Fui el sábado por la mañana y fue entonces cuando me ingresaron”.

El ingreso hospitalario de Ferrucci fue el primero de muchos en los siguientes cuatro años mientras los médicos trabajaban para controlar su enfermedad hepática. En julio de 2020, pasó una semana en el hospital mientras le drenaban líquidos, un procedimiento común en su proceso de recuperación. “Tuve que drenar varios cientos de litros de líquidos durante los siguientes dos años”, recuerda.

Durante los tratamientos semanales de paracentesis (extracción de líquidos mediante punción abdominal), a Ferrucci le drenaban entre tres y ocho litros. A veces, sus niveles de sodio eran tan bajos que se desplomaba por debilidad. Desarrolló un síndrome de piernas inquietas tan severo que casi no podía dormir. También sufrió una fractura de cadera y necrosis avascular, que ocurre cuando el tejido óseo muere por falta de flujo sanguíneo.

“Lo que no me di cuenta en ese momento fue el infierno por el que iba a pasar”, comparte Ferrucci.

Encontrar un donante compatible

Ferrucci agradece a los médicos del Hospital Hartford por mantenerlo con vida durante sus peores momentos, tanto física como mentalmente. Durante una estancia en un centro de enfermería especializada por necrosis avascular, Ferrucci decidió luchar. “Decidí que iba a hacer todo lo posible para superar esto”, asegura.

Ferrucci desearía haber notado lo cansado y demacrado que se veía. También recuerda sentirse mareado e hinchado (Archivo) Getty Images

Esto implicó trabajar con Yale Medicine para encontrar un donante vivo, un proceso que comenzó en el verano de 2022. Ese otoño, fue incluido en la lista de espera.

Ferrucci comenzó a trabajar con Yale en el verano de 2022, compartiendo su historia en la aplicación para donantes de Yale y en redes sociales, y creando tarjetas y carteles para difundir su necesidad de un nuevo hígado. Durante el fin de semana del Día de los Caídos de 2023, recibió una llamada de la institución informándole que habían encontrado un posible donante compatible. El comité de donantes, que incluía cirujanos y hepatólogos, tuvo que aprobarlo.

Lo hicieron. El 30 de enero, Ferrucci recibió un nuevo hígado y los doctores Sidharth Sharma y David Mulligan de Yale realizaron la cirugía.

Ferrucci dice que salió de cuidados intensivos “bastante rápido” y regresó a casa una semana después de la cirugía. Sin embargo, sus conductos biliares (que transportan la bilis desde el hígado y la vesícula biliar hasta el intestino delgado) tenían una fuga, por lo que tuvo que volver al hospital para recibir un tratamiento que incluía la inserción de stents.

A pesar de algunos obstáculos iniciales, Ferrucci está vivo y sano hoy: “Me siento genial ahora”.

LA NACION