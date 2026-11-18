"Casi todos" los miembros de la Fed encargados de la política monetaria de Estados Unidos creen que "probablemente" tendrán que subir nuevamente las tasas de interés para frenar la inflación, según las actas de su última reunión publicadas este miércoles.

En esa reunión, una gran mayoría de los 12 miembros del Comité de Política Monetaria del banco central estadounidense (FOMC) advirtieron de que "probablemente" tendrán que subir las tasas en el próximo encuentro que se celebrará en diciembre.

Los responsables de la Reserva Federal mantuvieron los tipos de interés entre el 3,75% y el 4% en su último encuentro, en octubre, ante la falta de datos de inflación interanual debido a la parálisis del gobierno federal del año pasado.

Dos responsables se mostraron a favor de subirlos un cuarto de punto en la última cita, como ya hizo la Fed en su reunión de septiembre.

Un miembro del comité que votó con la mayoría ha dejado claro que quiere subir los tipos medio punto porcentual de una sola vez en la reunión de diciembre.

"Estoy muy, muy preocupado por la inflación", declaró el miércoles a la CNBC el gobernador Christopher Waller. "Si realmente queremos reducirla, hay que actuar con determinación", aunque eso tenga un "impacto" en la economía, añadió.

La Fed tiene el doble mandato de mantener la inflación a largo plazo en un 2% y de buscar el pleno empleo.

Mientras que Estados Unidos registra una tasa de desempleo del 4,1%, de las más bajas de su historia, la inflación fue del 3,6% interanual en septiembre, debido en gran parte a la subida de los precios de los combustibles por la guerra en Irán y por los aranceles impuestos por Donald Trump.