"Casos de prueba": Shell enfrenta demandas por daños climáticos en Brasil y Filipinas

Un tifón en Filipinas e inundaciones en Brasil: el gigante británico Shell enfrenta dos demandas judiciales por su presunta responsabilidad en fenómenos meteorológicos extremos.

En menos de un año, Shell ha sido demandada por la quema de combustibles fósiles que se asocian al calentamiento global y, en consecuencia, a eventos meteorológicos extremos.

"Elegimos a Shell porque es una empresa emblemática, cumple todas las condiciones", explica a la AFP Thales Miola, abogado de la ONG brasileña Instituto Preservar.

El viernes esa organización presentó junto a la fiscalía una demanda contra la filial de la empresa en el gigante sudamericano.

Ambos reclaman el equivalente a 108 millones de dólares en indemnizaciones por las inundaciones de abril y mayo de 2024 en el sur de Brasil, que dejaron cerca de 200 muertos, medio millón de desplazados y una gran destrucción.

Hasta ahora, las demandas presentadas habían apuntado únicamente al Estado brasileño.

Aunque Shell no es la mayor petrolera de Brasil, un puesto que ocupa la estatal Petrobras, su filial opera desde hace décadas. Su responsabilidad en el calentamiento global está documentada y es "enorme para una sola empresa", señala Miola.

La multinacional británica de energía y petroquímica, con sede en Londres, es responsable del 2,02% de las emisiones mundiales de CO2 derivadas de los combustibles fósiles y del cemento, principalmente por la combustión de los hidrocarburos que produce y vende, es decir, más del triple que Petrobras.

El alegato ante los tribunales se centra en un estudio publicado en una revista del grupo Nature, que estima que el cambio climático intensificó las lluvias extremas de 2024 en un 12%.

Los demandantes quieren hacer que Shell pague por ese aumento, en la medida de su aporte: el 2% de 12%.

"Es la primera vez en Brasil que se utiliza la ciencia de la atribución contra una gran empresa", dice Miola. "La elección de Shell no exime a las demás empresas de posibles demandas en un futuro próximo", advierte.

- Supertifón -

En Filipinas, también los demandantes quieren que pague por su pasado y tamaño.

En diciembre de 2021, el tifón Rai devastó varias islas: más de 400 personas murieron y cientos de miles perdieron sus viviendas. Es una de las peores catástrofes de la historia del país.

Cuatro años más tarde, un centenar de sobrevivientes, con el apoyo de la ONG, demandó a Shell ante la justicia en el Reino Unido.

Los abogados justifican la demanda por "las emisiones históricas de carbono" de la compañía y por su vínculo con el calentamiento global. Los climatólogos han demostrado que este último intensifica los ciclones.

- Circunstancia agravante -

El equipo jurídico añade en sus alegatos una circunstancia agravante: "el historial de desinformación sobre las causas y los efectos del cambio climático" por parte de Shell, explica a la AFP Greg Lascelles, abogado de la firma Hausfeld, encargada de la demanda en Londres.

"Hay muchas pruebas de que Shell sabía desde los años sesenta" que los combustibles fósiles contribuían al calentamiento del planeta, añade Madeleine Lynch, que dirige la campaña contra la compañía en Filipinas.

En Brasil, la demanda también cita un antecedente.

En un "informe interno de la empresa, en 1986, ya se reconocía que los cambios (climáticos) podrían estar entre los más importantes de la historia".

Shell no ha reaccionado a la demanda brasileña, pero en diciembre, tras la demanda filipina, dijo que era "falso sugerir que (...) haya tenido conocimientos exclusivos específicos sobre el cambio climático".

- "Abrir el camino" -

Las demandas de indemnización contra grandes empresas por daños climáticos específicos apenas comienzan.

El grupo cementero suizo Holcim también enfrenta un proceso entablado por habitantes de una isla indonesia erosionada por la subida del nivel del mar.

También en Pakistán, agricultores demandaron a dos empresas en Alemania, entre ellas una cementera.

"Todos estos casos en el mundo son de prueba, para ver si son estrategias jurídicas viables" contra las empresas, sostiene Noah Walker-Crawford, investigador del Instituto Grantham sobre el Cambio Climático de la London School of Economics.

"Si ganan, podrían abrir el camino a muchos otros casos contra otras empresas", remarca.