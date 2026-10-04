CeeDee Lamb rescata a los Cowboys con un TD tardío y hunde a los Texans 34-30

HOUSTON (AP) — CeeDee Lamb logró un récord personal con 17 recepciones para 189 yardas, y su recepción de touchdown de 12 yardas con 40 segundos por jugar impulsó a los Cowboys de Dallas a una victoria de 34-30 sobre Houston el domingo para mantener a los Texans sin triunfos.

Javonte Williams corrió para un récord personal de tres anotaciones —todas en la segunda mitad— para ayudar a los Cowboys a conseguir el triunfo.

Dallas (2-2) perdía por 4 después de una carrera de touchdown de 6 yardas de Woody Marks con unos 2 minutos y medio por jugar. Los Texans enfrentaban tercera y 14 cuando una jugada de “hook-and-ladder”, con una recepción de 2 yardas de Dalton Schultz y una carrera de 19 yardas de David Montgomery, preparó esa anotación.

Dak Prescott luego condujo una serie de 11 jugadas y 74 yardas que incluyó una conversión en cuarta oportunidad y la culminó con el pase a Lamb para darle el triunfo a los Cowboys.

Los Texans (0-4) tuvieron una última oportunidad después de eso, pero el pase desesperado de C.J. Stroud cayó incompleto.

Prescott lanzó para 335 yardas y Stroud terminó con 347 yardas por pase.

Nico Collins tuvo siete recepciones para 118 yardas y dos touchdowns en su regreso tras perderse dos partidos por una lesión en el tendón de la corva. Pero su gran actuación no fue suficiente para que los Texans sumaran su primera victoria.

Los Cowboys tomaron su primera ventaja en la tercera anotación de Williams, una carrera de 2 yardas que puso el marcador 27-23 con unos 11 minutos por jugar.

Celebración de aniversario

Los Texans, que están en su temporada número 25, realizaron una celebración de aniversario al medio tiempo. Figuras históricas de los Texans, incluidos el miembro del Salón de la Fama Andre Johnson, Arian Foster, DeAndre Hopkins, Brian Cushing y Billy Miller, junto con el exentrenador Gary Kubiak, fueron homenajeados en la ceremonia. J.J. Watt no asistió, pero grabó un mensaje que se reprodujo en las pantallas gigantes.

Debut de Porter

El esquinero Joey Porter Jr. jugó ampliamente en su debut con los Cowboys después de ser traspasado desde los Steelers el miércoles. Fue su primera acción de la temporada después de estar inactivo en los primeros tres partidos, molesto por su situación contractual y lidiando con un problema de espalda. ___

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