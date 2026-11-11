Celtics derrotan a Sixers en polémico reencuentro entre Tatum y Brown

Los Boston Celtics se impusieron 123-101 sobre los Philadelphia 76ers este martes en la NBA, impulsados por una destacada actuación de Jayson Tatum, que se impuso en el duelo directo frente a su excompañero Jaylen Brown.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada:

Pocos amigos

Un frío saludo previo al inicio del partido entre Tatum y Brown alimentó la conversación sobre el estado de una relación que los llevó a ganar juntos un título de NBA (2024) en nueve temporadas en las que se mostraron inseparables.

La salida de Jaylen Brown de los Celtics en julio fue el primer gran movimiento durante las vacaciones y su destino marcó el inicio de lo que los Sixers esperan se convierta en una dinastía junto a LeBron James y Joel Embiid.

"Creo que hemos manejado muy bien la situación ante un gran equipo", dijo Tatum a la cadena NBC. "Es otro partido más en el calendario, terminó y nos concentramos en mañana".

"Ningún juego es más importante que otro en la temporada regular, se acabó el escándalo y seguimos adelante", agregó.

Tatum, anotador de 21 puntos en la jornada, fue el enemigo número uno de los aficionados en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, donde fue abucheado en más de una ocasión cada vez que entró en contacto con la pelota.

Además del título obtenido en el 2024, Tatum y Brown lograron una segunda participación en las finales de la NBA y cinco apariciones en las finales de la Conferencia Este.

Brown no estuvo en su mejor nivel y terminó con una discreta línea de 13 puntos en 26 minutos.

Aunque toda la atención estaba puesta en Tatum y Brown, otro que marcaba su regreso a Filadelfia era el experimentado Paul George.

George, quien tuvo un paso sin mayores logros por los Sixers, explotó para 36 puntos, incluidos seis de sus once intentos desde la línea de tres.

Los Sixers, que aspiraban a seguir los pasos de los Lakers durante la jornada del lunes, sumando su décima victoria de la temporada, perdieron la batalla en la pintura 46-32 en una estadística clave durante el desarrollo del juego.

Este es apenas el primero de cuatro capítulos de esta nueva rivalidad entre Celtics y Sixers durante la temporada regular 2026-27.

Knicks sin piedad

Los New York Knicks no tuvieron consideración de unos Milwaukee Bucks en crisis y se impusieron 117-85 en el Madison Square Garden en Nueva York.

Jalen Brunson fue el máximo anotador con 23 puntos, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 21 puntos y 16 rebotes.

Towns, de 30 años, disfruta de su mejor inicio de temporada en años promediando 21 puntos y 14 rebotes en sus primeros nueve partidos.

Un estupendo esfuerzo defensivo le permitió a los Knicks limitar a 13 puntos a los Bucks en el segundo y cuarto período.

"Mejoramos cada día en defensa gracias al trabajo que hacemos a diario con un estupendo grupo de entrenadores", dijo OG Anunoby al finalizar el partido. "Este grupo está comprometido en seguir mejorando".

El mexicano Jaime Jáquez Jr. fue la nota positiva de los visitantes con 16 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Milwaukee sufre su séptima derrota consecutiva y sigue sumergido en el último lugar del Este con un triunfo y diez tropiezos.