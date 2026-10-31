Chandon abre su bodega al público en California en busca de nuevos consumidores

Pauline Lhote huele la copa y bebe. Hace girar el vino en la boca y toma notas. El proceso rutinario para la jefa de enología de Chandon California normalmente transcurre a puertas cerradas.

Pero la marca abrió durante tres días sus viñedos, su cava e incluso la degustación de sus vinos base en el Valle de Napa, en California, en busca de ampliar el mercado para los espumosos, producto que, en general, ha resistido el declive global del consumo de bebidas alcohólicas.

La experiencia forma parte de una iniciativa global que el conglomerado francés LVMH realiza para mostrar el trabajo artesanal de alguna de sus marcas.

Este año el grupo abrió 71 espacios en 13 países de marcas de lujo como Louis Vuitton, TAG Heuer y Tiffany & Co.

En Chandon California, el recorrido incluyó catas técnicas y maridajes, algo que permite a la marca afianzar la idea de que sus espumosos funcionan para el día a día, más allá de su consumo para ocasiones especiales.

En las cuatro semanas hasta el 10 de octubre, las ventas de espumosos en tiendas de Estados Unidos crecieron 1,4% en valor frente al mismo período del año pasado, aunque el volumen cayó 0,1%, según NielsenIQ, especializada en tendencias de mercado.

Los números contrastan con el desempeño del vino sin burbujas, que cayó 3,9% en valor y 5,4% en volumen durante el mismo periodo.

NielsenIQ también observó que las personas beben menos, pero optan por productos de gama alta.

Los consumidores buscan "marcas y productos sostenibles", dijo a AFP Stéphane de Meurville, director general de Chandon California.

"Ellos quieren estar seguros de que lo que beben, comen o usan (...) cuidan del planeta. Por otro lado, quieren marcas auténticas", agregó el ejecutivo.

De Meurville sostuvo que la bodega trabaja con viticultura regenerativa, la práctica enfocada en revitalizar y mejorar la salud de los suelos, y que sus vinos están hechos con productos de temporada.

- Sabor local -

Chandon California se estableció en el Valle de Napa, en la costa oeste de Estados Unidos, en 1973.

La región ganó fama mundial en 1976 cuando dos vinos de esta región derrotaron a los franceses en la cata a ciegas conocida como "Juicio de París".

Esta es una de las cinco bodegas de la marca fuera de Francia. Considerada como "una pieza clave" por sus propietarios, está enfocada para satisfacer el mercado estadounidense.

Lhote sostuvo que no busca "recrear el champán en California", sino crear un producto local que se nutra de la herencia francesa y las características del valle.

Para los vinos base, el jugo de uva con una primera fermentación, la marca trabaja "sobre todo con tres o cuatro variedades"

Especialmente la chardonnay y la meunier, "que son las tradicionales, porque son las que usamos en Champaña (Francia)", agregó la enóloga.

Pero una de las características que aplican de California, agregó la enóloga, es la innovación.

"Jugamos con otras variedades, como la zinfandel y, a veces, la moscatel. No tenemos restricciones".

El proceso de degustación de los vinos base ocurre en las mañanas, por lo que Lhote sigue una rutina estricta de alimentación para mantener su paladar neutro.

"Ella crea los vinos en base a lo que siente", dijo de Meurville. "Es el corazón de la creación".