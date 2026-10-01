El presidente Donald Trump presentó esta semana un chatbot de inteligencia artificial, al que calificó como "condenadamente bueno". Pero muy pronto éste comenzó a contradecir algunas de las más polémicas afirmaciones del mandatario, para luego abstenerse de dar ciertas respuestas.

"Hola, Estados Unidos. Lo que sea que necesiten del gobierno, empieza aquí", se lee en la plataforma gubernamental America.gov, que Trump lanzó el martes en una apuesta por simplificar el acceso a la información y a algunos servicios del gobierno federal.

Y apenas comenzaron las interacciones, el chatbot contradijo al gobernante en temas tan candentes de la política estadounidense como las presidenciales de 2020, que Trump afirma sin base que ganó; y el asalto de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Un día más tarde, el chatbot dejó de responder algunas preguntas de carácter político.

"En su primer día, America.gov aprovechó datos y documentos oficiales para contradecir algunas de las narrativas falsas y el encuadre político sobre inmigración y elecciones que promueve la administración que lo creó", señaló el Instituto de Democracia Digital de las Américas.

"Análisis iniciales encontraron que America.gov generalmente proporcionó respuestas basadas en la evidencia, respaldadas por registros gubernamentales, incluso cuando estos registros contradijeran afirmaciones hechas por Trump y su administración", agregó.

El martes, cuando se le preguntó si había habido fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020, el chatbot respondió: "Las evaluaciones federales oficiales realizadas tras las elecciones presidenciales de 2020 no encontraron fraude en una escala que modificase el resultado".

Legisladores demócratas se apresuraron a difundir esas respuestas del chatbot.

Pero el miércoles, el chatbot cambió de tono cuando se le hizo la misma pregunta. "No proporciono comentarios políticos ni análisis sobre elecciones pasadas", dijo.

No está claro si la administración Trump ajustó la configuración para impedir que el chatbot refutara al presidente. La Casa Blanca no se pronunció al respecto.

"America.gov seguirá actualizándose para brindar a los estadounidenses la información y los recursos federales más precisos y confiables", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

El chatbot, sin embargo, continuó refutando otras afirmaciones de Trump el miércoles como aquella de que Estados Unidos tuvo la "peor inflación" durante el gobierno de Joe Biden (2021–2025).

"No. Los datos oficiales del índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales no muestran la inflación más alta registrada en Estados Unidos durante 2021–2025", zanjó.