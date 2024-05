Chebet bate récord de 10.000m y Richardson brilla en primeros 100m del año

La keniana Beatrice Chebet batió este sábado el récord mundial de los 10.000 metros en la reunión Prefontaine Classic de la Liga de Diamante de Eugene (Oregón, Estados Unidos), donde la estrella local Sha'Carri Richardson se lució en su debut del año en los 100m.

En el arranque de una intensa jornada de atletismo, Chebet se convirtió en la mujer más rápida en los 10.000m al vencer con un tiempo de 28 minutos y 54.14 segundos.

La atleta keniana, la primera que baja de los 29 minutos en la distancia, superó la anterior mejor marca establecida en 2021 por la etíope Letesenbet Gidey (29:01.03).

En la misma pista del Hayward Field de Eugene, Chebet había conquistado la medalla de plata de los 5.000m en el Mundial de 2022 y el año pasado se colgó el bronce en la misma prueba en Budapest

Con este triunfo, Chebet se perfila como una de las favoritas al triunfo en los Juegos Olímpicos de París (26 de julio - 11 de agosto), para los que el sábado se garantizó plaza.

Chebet, que corría los 10.000m fuera de su país por primera vez, reconoció que por su mente no pasaba fijar una nueva plusmarca.

"No me propuse batir el récord, sólo clasificarme para los Juegos Olímpicos", comentó la ganadora, que también posee dos oros mundiales de los Campeonatos de Campo a Través.

Bajo un cielo nublado y unas condiciones perfectas para esta disciplina (alrededor de 13 grados, viento ligero), Chebet disfrutó del aliento del entusiasta público de Eugene, una población de menos de 200.000 habitantes considerada la capital del atletismo en Estados Unidos.

La carrera se perfilaba como una gran oportunidad para que fuera la vigente campeona del mundo, la etíope Gudaf Tsegay, quien batiera el récord, pero Chebet pudo mantener su ritmo antes de despegar en el momento oportuno.

Tsegay se resignó a un segundo lugar en meta con 29:05.92, el tercer tiempo más rápido de la disciplina.

- Richardson se luce en los 100m -

En otras pruebas del sábado en Eugene, la figura de la velocidad estadounidense Sha'Carri Richardson y su compatriota Christian Coleman se impusieron en las pruebas de 100m.

En la carrera más esperada por el público, la carismática Richardson fue de menos a más hasta celebrar por anticipado su triunfo con un formidable tiempo de 18.83 segundos por delante de Julien Alfred, de Santa Lucía (10.93s).

Tras perderse los Juegos de Tokio por un positivo por marihuana, Richardson arrancó en gran forma un nuevo año olímpico y envió un aviso a sus rivales de cara a las pruebas clasificatorias estadounidenses (21 al 30 de junio).

"No sería humana si dijera que no estaba nerviosa. Era mi estreno. Pero usé ese nerviosismo como motivación", señaló la atleta de Dallas (Texas), que no confirmó si volverá a competir antes del preolímpico.

"Honestamente me siento muy bien con mi carrera. Sigo creciendo, desarrollándome. Soy una atleta madura", resaltó.

En los 100m masculinos, Christian Coleman terminó en 9.95s para una victoria más ajustada frente al keniano Ferdinand Omanyala (9.98).

Por su parte, la joven figura cubana Leyanis Pérez triunfó en el triple salto con una marca de 14.73, superando a la dominiquesa Thea Lafond (14.62) y a la jamaicana Shanieka Ricketts (14.55).

"Me sentí bien y estoy contenta con el resultado. Es el siguiente paso para llegar y hacerlo bien en París. Espero seguir mejorando y alcanzar los 15 metros", afirmó Pérez, medallista de bronce en el pasado Mundial de Budapest.

En los 110m vallas masculinos, el estadounidense Grant Holloway fijó el mejor tiempo del año con un triunfo en 13.03s. El español Asier Martínez finalizó en la sexta posición en 13.31s.

Los 100m vallas femeninos vivieron una de las sorpresas del día con la victoria de la francesa Cyréna Samba-Mayela (12.52s) por delante de la puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn (12.54s).

En la prueba de la milla, el británico Josh Kerr (3:45.34) salió airoso de un nuevo duelo frente al astro noruego Jakob Ingebrigtsen (3:45.60) en una carrera en la que el español Mario García Romo fue décimo (3:50.14).

Rg-gbv/cl

