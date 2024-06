Un programa en Seattle ofrece clases de natación gratuitas a estudiantes de tercer y cuarto grado

Escuchar

La red de escuelas públicas chárter Impact Public Schools anunció una asociación exitosa con No More Under y el centro recreativo Matt Griffin YMCA, para ofrecer clases de natación gratuitas a estudiantes de tercer y cuarto grado, con la misión de apoyar y preparar a los estudiantes y sus comunidades y mejorar la educación.

Impact Public Schools ya comenzó a proporcionar a sus alumnos acceso gratuito a un programa de seguridad en el agua, para garantizar que todos los niños puedan disfrutar de las piletas durante el verano sin ponerse en riesgo, pero quienes aún no se han inscripto pueden hacerlo a través de la Web de impact o enviando un correo a info@impactps.org.

"Nuestra misión es garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación sobre seguridad en el agua" aseguran desde No More Under Gza. Ulises Cazau

“Tenemos una misión de dos partes; una es preparar a una población estudiantil diversa para tener éxito en la universidad e impactar a las comunidades como la próxima generación de líderes innovadores impulsados por la equidad, y la segunda parte es tener un impacto más amplio en la educación pública abogando por políticas que cierren la brecha de oportunidades”, expresó Jen Wickens, Asesora Estratégica de Impact Public Schools, en una entrevista con Seattle Medium.

En esa segunda línea, específicamente, se inscribe este programa dirigido a estudiantes de tercer y cuarto grado, en su mayor parte provenientes de familias de bajos recursos que no pueden costear los gastos que implica un curso particular para aprender a nadar.

“No More Under se acercó a nosotros para compartir su visión, y pensamos que es increíble porque muchos de nuestros niños desafortunadamente no han tenido la oportunidad de tomar clases de natación”, ratificó Wickens en su conversación con el medio local.

No More Under es una asociación fundada en 2019 por Chezik Tsunoda, una madre de cuatro hijos, que en 2018 sufrió la muerte por ahogamiento del más pequeño: Yori de 3 años. Su objetivo, desde entonces, es educar a los padres sobre la importancia de las clases de natación y los dispositivos y prácticas de salvamento que se utilizan en el agua.

Los fundamentos del programa No More Under

“Estamos encantados de asociarnos con las Escuelas Públicas de Impact y la YMCA para ofrecer este increíble programa. Nuestra misión es garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación sobre seguridad en el agua, y esta colaboración ha sido una oportunidad maravillosa para tener un impacto positivo en la vida de estos jóvenes”, señaló Tsunoda, en diálogo con la prensa local.

La cercanía del verano es la oportunidad ideal para comenzar este programa, donde Impact llamará al alumnado, No More Under proporcionará los instructores y el centro recreativo Matt Griffin YMCA ofrecerá sus instalaciones.

Chezik Tsunoda, fundadora de la asociación civil No More Under

“Tsunoda es una de las mujeres más inspiradoras que he conocido, su historia personal sobre la pérdida de su propio hijo es lo que está impulsando su trabajo para iniciar esta organización, y están trabajando para construir asociaciones con las escuelas. Por lo tanto, somos uno de sus socios piloto, y el programa seguramente funcionará muy bien”, completó entusiasmada Jen Wickens durante la entrevista.

"Estamos entusiasmados de expandir el programa el próximo año, la mayoría de nuestros niños vienen a nosotros de comunidades en las siempre se necesitan recursos adicionales”, enfatizó la representante de las escuelas Shutterstock

Wickens sostiene que el programa ofrece más que solo clases de natación. También hay planes de lecciones disponibles que enfatizan la importancia de la seguridad en el agua y si bien actualmente se ofrece solo a estudiantes de tercer y cuarto grado, Impact planea expandirlo el próximo año.

“Estamos entusiasmados de expandir el programa el próximo año, la mayoría de nuestros niños vienen a nosotros de comunidades en las siempre se necesitan recursos adicionales”, enfatizó la representante de las escuelas.

“Creemos que esta asociación y programa son importantes porque queremos que nuestros niños tengan acceso a todo lo que todos los niños deberían recibir, que es capacitación en seguridad acuática sobre cómo nadar y ejemplifica nuestra dedicación al desarrollo holístico de nuestros estudiantes”. cerró la Asesora Estratégica de Impact Public Schools

