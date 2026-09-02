Chevron anuncia acuerdos para duplicar su producción petrolera en Venezuela en 5 años

La petrolera estadounidense Chevron anunció el miércoles unos acuerdos que le permitirán duplicar su producción en Venezuela de aquí a cinco años, a pocas horas de que el secretario de Energía, Chris Wright, cierre en Caracas el pacto que cede a Washington una quinta parte de las reservas del país sudamericano.

Chevron, que opera en Venezuela en el marco de la coempresa Petroindependencia con una participación del 49%, indicó que con estos acuerdos será posible "invertir más de 7.000 millones de US$ en los próximos cinco años, y multiplicar por más de dos la producción a unos 600.000 barriles diarios, en comparación con 2026".

Dichos acuerdos contemplan nuevas concesiones en la Faja del Orinoco y términos legales, fiscales y comerciales actualizados, precisó la empresa.