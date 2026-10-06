Chile enfrenta a México con preocupación por rotaciones de Rafa Márquez

El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, admitió este lunes su inquietud de cara al amistoso del martes frente a México, al considerar una dificultad las múltiples variantes de alineación que Rafael Márquez ha utilizado en sus tres encuentros al frente del Tri.

Córdova afrontará su tercer partido en esta fecha FIFA en medio de críticas por las derrotas ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2), y por la polémica decisión del mediocampista Marcelino Núñez de abandonar la concentración la semana pasada.

"Estamos enfocados en lo que vimos de México, que ha hecho jugar a tres equipos prácticamente distintos en los tres partidos; como ha hecho tantos cambios, no tenemos noción de quién pueda participar", dijo Córdova en rueda de prensa.

"Mi única preocupación es entregarle la mejor información a mis jugadores para que puedan competir de la mejor manera", añadió.

En medio de los cuestionamientos, el entrenador andino se deslindó de la intempestiva salida de Marcelino Núñez, jugador del Ipswich Town inglés.

"Fue una decisión netamente personal determinada por los motivos que él tendrá que explicar. No es que yo lo eché de la selección".

De cara al encuentro entre la Roja y aztecas en el Coliseo de Los Ángeles, Córdova reconoció la jerarquía de Rafa Márquez y de sus auxiliares técnicos.

"Rafa tiene la escuela del Barcelona y muy buen cuerpo técnico, con Andrés Guardado y Juan Manuel Lillo, que estuvo con nosotros hace diez años; son gente muy capacitada, y seguramente van a tener un muy lindo proceso", comentó.

Asimismo, el técnico de la Roja recordó el escandaloso triunfo de Chile por 7-0 sobre México en los cuartos de final de la Copa America Centeneario, en 2016.

"Ha sido la mayor expresión de fútbol que ha dado la mejor selección chilena en la historia, en ese partido se coronaron años de proceso con jugadores que estaban en un nivel espectacular", remató.