Chile podría crecer cerca del 3% anual con reformas adecuadas y precios altos del cobre, dice FMI

Chile podría crecer cerca de un 3% anual con las reformas económicas adecuadas y "si los precios del cobre se mantienen altos", según una nota de análisis del FMI publicada este martes.

"Consideramos que la desaceleración actual es en gran medida temporal, ya que refleja una producción de cobre transitoriamente más débil, y proyectamos una recuperación en 2027", explicó Bikas Joshi, experto del Fondo en una nota dedicada al país sudamericano.

"Chile puede crecer cerca de un 3% anual en el mediano plazo si los precios del cobre se mantienen altos y se concretan las reformas", añadió.

La economía de Chile, mayor productor mundial de cobre, cayó por segundo trimestre consecutivo, lastrada por las menores exportaciones del metal.

El Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 0,2% entre abril y junio respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Banco Central.

Ante sus dificultades macroeconómicas, Chile renovó una línea de crédito flexible con el FMI por otros dos años en agosto, por un valor de 11.800 millones de US$.

"La Línea de Crédito Flexible es esencialmente una póliza de seguro, diseñada para países como Chile que tienen un historial ejemplar de políticas económicas e instituciones muy sólidas", recordó el experto.

Chile está gobernada desde marzo por un gobierno conservador que ha hecho de la liberalización económica una de sus banderas.

"Los recortes de impuestos y la desregulación están más orientados al mediano plazo: impulsar la competitividad, reactivar la inversión y, en última instancia, elevar el crecimiento potencial de Chile. Pero esos beneficios tardan en materializarse", indicó Joshi.

"Por eso, en el corto plazo, racionalizar el gasto público y mejorar su eficiencia para mantener la sostenibilidad fiscal es, efectivamente, el enfoque correcto", explicó este alto funcionario.