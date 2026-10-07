Chile vence 2-0 a México en Los Ángeles en el cierre de la fecha FIFA

La selección de Chile se anotó el martes su única victoria en esta fecha FIFA al vencer 2-0 a México en un partido disputado en el Coliseo de Los Ángeles.

Al minuto 54', México perdió la pelota en mediocampo y Chile taladró por el centro para lograr el 1-0. Gonzalo Tapia filtró un pase por el centro y Maximiliano Gutiérrez definió ante el debutante guardameta Alex Padilla.

El 2-0 se gestó en una jugada que el equipo chileno hilvanó en el último tercio al 65', esta vez Darío Osorio coló la pelota al centro del área y ahí apareció Vicente Pizarro para definir.

En el arranque de la era de Rafael Márquez, el balance de México en esta fecha FIFA fue de dos empates y dos derrotas; el saldo para Chile con el interino Nicolás Córdova fue de dos juegos perdidos y uno ganado.

Alineaciones:

México: Alex Padilla - Dagoberto Espinoza (Jorge Sánchez 64'), Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo (Johan Vásquez 64') - Erik Lira (Denzell Garcia 64'), Obed Vargas (Santiago Sandoval 72'), Álvaro Fidalgo (Jeremy Márquez 82') - Roberto Alvarado (Isaías Violante 64'), Armando González (Santiago Giménez 64'), Germán Berterame (Hugo Camberos 72'). DT Rafael Márquez.

Chile: Lawrence Vigouroux - Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Diego Ulloa - Vicente Pizarro ((Matias Sepulveda 85'), Gabriel Suazo (Igor Lichnovsky 90'+2), Rodrigo Echeverría (Felipe Méndez 46'), Felipe Loyola - Darío Osorio (Ben Brereton 84'), Gonzalo Tapia (Lucas Cepeda 90'+2), Maximiliano Gutiérrez (César Pérez 78'). DT Nicolás Córdova.