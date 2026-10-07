Chile y su DT interino lastiman al naciente proceso de México con Márquez

Chile tomó un respiro en medio del cuestionado interinato del entrenador Nicolás Córdova al vencer 2-0 a un México que se desdibujó en el cuarto intento de la era de Rafael Márquez este martes en el Coliseo de Los Ángeles.

La Roja aprovechó la fragilidad del Tri con un par de hirientes ataques por el centro que fueron culminados con categoría por Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Gutiérrez, extremo del Dínamo Moscú, marcó su cuarto gol en diez partidos con el representativo andino, todos en el interinato de Córdova.

Pizarro, mediocampista de Rosario Central, firmó su primera anotación en 20 juegos con la escuadra nacional.

Antes de que Chile resolviera el partido, el portero Lawrence Vigouroux protagonizó tres atajadas clave.

El arquero nacido en Londres, que juega para el Swansea City de Inglaterra, se confirmó como hombre de confianza de Córdova al ser titular en los tres juegos de esta fecha FIFA.

- Homenaje a Guillermo Ochoa -

El partido tuvo un emotivo homenaje al portero Guillermo Ochoa por su trayectoria con la selección mexicana, que incluyó su presencia en seis Mundiales.

Visiblemente conmovido, Ochoa recibió un multitudinario aplauso y vio desplegarse en las tribunas un enorme tifo con tres imágenes suyas y la leyenda "Thank you Memo".

Incluso, el pebetero del Coliseo de Los Ángeles fue encendido para este homenaje a Ochoa, de 41 años de edad.

Ochoa, retirado tras la Copa del Mundo 2026, jugó 154 partidos con el Tri, paradójicamente la peor goleada que sufrió fue el 7-0 ante Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario, en 2016.

- La fragilidad de México -

Condicionado por las lesiones, y por su decisión de observar jugadores, el seleccionador mexicano Rafael Márquez presentó una alineación alternativa con dos debuts en el cuadro titular: el portero Alex Padilla y el lateral derecho Dagoberto Espinoza.

En la oncena inicial sobresalieron los mediocampistas Obed Vargas y Álvaro Fidalgo y el delantero Roberto Alvarado, que participaron en los cuatro partidos del Tri en esta fecha FIFA.

Carente de ingenio e impreciso en los pases, México apenas generó dos jugadas ofensivas en el primer tiempo: dos peligrosos tiros de media distancia de Jesús Gallardo y Alvarado, que Vigouroux desvió a tiro de esquina.

Chile se plantó en el campo más atrevido, con una línea de tres defensas centrales y tres hombres en la línea de ataque.

Sin mucho trámite en el mediocampo, la Roja se lanzaba al frente con ofensivas rápidas y profundas. Sus mejores aproximaciones en la primera mitad fueron remates en el área de Gonzalo Tapia y Gutiérrez.

La selección azteca esbozó una mejora en el arranque de la segunda mitad, y Vargas conectó un potente disparo que rechazó Vigouroux.

Al minuto 54, México perdió la pelota en el centro del campo y Chile taladró para lograr el 1-0. Gonzalo Tapia filtró un pase por el centro y Maximiliano Gutiérrez definió ante el guardameta.

El 2-0 se gestó en una jugada que el equipo chileno hilvanó en el último tercio al 65', esta vez Darío Osorio coló la pelota al centro del área y ahí apareció Vicente Pizarro para definir.

En el arranque de la era de Rafael Márquez, el balance de México en esta fecha FIFA fue de dos empates y dos derrotas. El saldo para Chile fue de dos juegos perdidos y uno ganado.