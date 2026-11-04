Chris Pappas será el primer senador estadounidense abiertamente gay
El representante demócrata Chris Pappas ganó el martes la elección al Senado de Estados Unidos por el estado de Nueva Hampshire y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un...
El representante demócrata Chris Pappas ganó el martes la elección al Senado de Estados Unidos por el estado de Nueva Hampshire y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un puesto en la cámara alta del Congreso.
Pappas derrotó al exsenador republicano John Sununu y mantuvo el control demócrata del escaño de Nueva Hampshire, según proyecciones de los medios estadounidenses.
El demócrata, de 46 años, ha sido miembro de la Cámara de Representantes desde 2018 y es copresidente del Grupo Parlamentario por la Igualdad del Congreso.
"Nadie debería ser discriminado por quién es o a quién ama", afirmó en su página web. "Estoy comprometido a luchar por la dignidad y la igualdad de todos los estadounidenses", añadió.
La Human Rights Campaign, una importante organización de defensa de los derechos LGBTQ que respaldó a Pappas, celebró la "victoria histórica" de este "defensor comprometido con la igualdad".
La asociación GLAAD, que defiende a esta comunidad, también felicitó a Pappas por su victoria con la que está "haciendo historia".
Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos determinarán si los republicanos mantienen el control del Congreso y darán forma al resto del segundo mandato del presidente Donald Trump.