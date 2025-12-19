Christopher Morel y los Marlins de Miami acuerdan contrato por un año

MIAMI (AP) — El jugador de cuadro dominicano Christopher Morel y los Marlins de Miami llegaron el jueves a un acuerdo de contrato de un año.

Morel, de 26 años, bateó para .219 con 37 carreras, 16 dobles, 11 jonrones y 33 carreras impulsadas en 105 juegos con los Rays de Tampa Bay la temporada pasada. Inició 57 juegos en el jardín izquierdo con un porcentaje de fildeo de .971, hizo una apertura en el jardín derecho y una aparición en la segunda base.

El nativo de Santiago, República Dominicana, fue firmado por los Cachorros de Chicago en agosto de 2015, alcanzando el puesto número ocho en la lista de prospectos de la organización según MLB Pipeline en 2021.

Jugó en 323 juegos con Chicago durante partes de tres temporadas desde 2022 hasta 2024 y bateó para .228 con 43 dobles, ocho triples, 60 jonrones y 168 carreras impulsadas.

El movimiento es la primera firma significativa de la temporada baja para los Marlins, que terminaron la temporada 2025 con un récord de 79-83 bajo el mando del mánager de primer año Clayton McCollough.

