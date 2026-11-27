Cientos de miles de personas seguían sin electricidad el viernes en Estados Unidos después de que una tormenta la víspera, Día de Acción de Gracias, azotara el este del país y provocara el inusual aplazamiento del famoso desfile de Macy’s en Nueva York.

La tormenta del jueves trajo fuertes lluvias y vientos intensos en una de las temporadas de viajes más concurridas del año, y causó la caída de árboles y líneas eléctricas desde New Hampshire hasta Carolina del Norte.

Casi medio millón de clientes seguían sin suministro el viernes, según PowerOutage.us. Algunas alteraciones en los vuelos también persistían, con unos 1.600 retrasos y más de 500 cancelaciones, de acuerdo con el servicio de seguimiento FlightAware.

Pensilvania fue el estado más afectado por los cortes de energía, con unas 122.000 personas sin electricidad. En Misuri, alrededor de 72.000 personas aún sufrían apagones debido a una tormenta que dejó hasta 38 centímetros de nieve en la parte oriental del estado.

Casi 45.000 personas seguían sin luz en Nueva York, donde el Desfile del Día de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy's se pospuso para el sábado, en su primera postergación en 100 años de historia.

En este espectáculo anual con audiencia global, enormes globos inflables con forma de personajes atraviesan el corazón de Manhattan.

La última gran alteración del desfile ocurrió en 1971 por mal tiempo, aunque uno de los incidentes más recordados se produjo en 1997, cuando una ráfaga de viento hizo chocar un globo de "El gato con sombrero" contra una farola que cayó sobre una mujer y la dejó en coma durante casi un mes.

El desfile no se realizó solamente entre 1942 y 1945 debido a la escasez de helio durante la Segunda Guerra Mundial.

Las festividades de Acción de Gracias también dan inicio a la temporada de compras navideñas en Estados Unidos.