Cinco cosas que hay que saber de Nvidia, el gigante de los chips para la IA

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia comenzó como una empresa emergente conocida sobre todo en el mundo de los videojuegos, pero se convirtió en líder mundial de chips para la inteligencia artificial y en un actor pesado en Wall Street.

La compañía atraviesa un momento de turbulencias tras las revelaciones de que su director ejecutivo, Jensen Huang, mantuvo una relación extramatrimonial con una empresaria china sospechosa de espiar para Pekín.

A continuación, cinco cosas que debes saber sobre el grupo de Santa Clara, en California:

- La GPU, el arma definitiva de Nvidia -

Detrás de estas siglas se esconde el motor de la nueva generación de inteligencia artificial generativa, aquella capaz de crear texto, música, imágenes o vídeo a partir de una consulta en lenguaje natural.

Las llamadas Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), funcionan como una unidad de cálculo mucho más rápida y potente que un microprocesador convencional (CPU).

Estas piezas se han convertido en un elemento indispensable para gestionar en tiempo real las solicitudes de los usuarios de la IA generativa, que requieren el procesamiento de cantidades masivas de datos.

Según la consultora TrendForce, ChatGPT necesita unas 30.000 GPU para funcionar.

Google también es un importante consumidor de procesadores de Nvidia para su actividad de informática en la nube, al igual que Amazon o Microsoft.

- Mal de ojo -

La empresa fue fundada en 1993 por tres ex empleados de grandes grupos informáticos: Jen-Hsun Huang (que ahora se hace llamar Jensen), Chris Malachowsky y Curtis Priem.

Sin embargo, tardaron en encontrar un nombre.

En una entrevista concedida a la revista estadounidense Fortune en 2017, Huang explicó que "Nvidia" proviene de las letras N y V que utilizaban en los nombres de sus archivos, en referencia a "Next Version" (próxima versión).

Se decantaron por el término latino "invidia" (envidia) para bautizar su empresa, aunque quitándole la primera "i".

Pero "invidia" también puede asociarse al concepto "mal de ojo", un significado que se plasma en el logotipo de la empresa: un ojo estilizado de color verde y blanco.

- De los videojuegos a los centros de datos -

Tras su lanzamiento, Nvidia se erige en la primera empresa dedicada exclusivamente a los procesadores gráficos, con la esperanza de aprovechar el auge de los videojuegos, que empiezan a ofrecer animaciones más sofisticadas y gráficos en 3D.

Nvidia lanza la primera GPU del mundo en 1999 y, con la revolución de internet, desarrolla procesadores adaptados a los centros de datos.

Estas infraestructuras permiten a empresas y particulares acceder a una potencia informática hasta entonces reservada a un puñado de investigadores y grandes empresas tecnológicas.

- Muy por delante de la competencia -

Sus principales rivales en el mercado de las tarjetas gráficas son dos grupos estadounidenses, AMD (Advanced Micro Devices) e Intel, cuyos orígenes se remontan a mucho tiempo atrás.

Según la consultora Jon Peddie Research, Nvidia representaba alrededor del 90% de las GPU autónomas suministradas en todo el mundo durante el primer trimestre de 2026.

Nvidia diseña sus procesadores, pero no cuenta con una planta de producción propia, a diferencia de AMD o Apple.

El grupo se muestra deliberadamente evasivo en cuanto a su cadena de suministro. Pero varios especialistas y medios de comunicación afirman que su principal fabricante es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), referente mundial en semiconductores.

En 2024 se convirtió en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, aunque ahora se disputa ese puesto con Apple y Microsoft.

- Chaqueta de cuero -

Nacido en Taiwán hace 63 años, Jensen Huang es un directivo atípico, de estilo directo, aficionado al humor seco y de aspecto desenfadado.

Como pasó con el cofundador de Apple Steve Jobs y su jersey de cuello alto, la chaqueta de cuero que suele llevar en las presentaciones de Nvidia se ha convertido en su sello distintivo.

Poco después de crear la empresa, Huang, partidario de asumir riesgos, renunció a un contrato con el gigante de las consolas Sega para reorientarse hacia un nuevo procesador capaz de ser competitivo en el mercado de los ordenadores personales, lo que casi los arrastró a la quiebra.

En los últimos años, se ha convertido en una de las voces más influyentes del sector y ha defendido con firmeza los modelos de IA "abiertos", libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos.

Sostiene que suponen una competencia sana frente a los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) o Anthropic (Claude).