Cinco datos clave a conocer de Anthropic

Fundada en 2021 por disidentes de OpenAI, la start-up estadounidense Anthropic se prepara para salir a bolsa, una operación que supondrá el mayor examen para la viabilidad financiera de la inteligencia artificial (IA).

A continuación, cinco aspectos que conviene conocer sobre esta compañía, creadora del asistente Claude.

– Exmiembros de OpenAI –

Los directivos de Anthropic se formaron en la empresa creadora de ChatGPT.

Dario Amodei se incorporó en 2016 —cuando OpenAI aún era una organización sin ánimo de lucro— para dirigir el equipo de seguridad y otro dedicado a las "leyes de escala" ("scaling laws"), que describen cómo los modelos adquieren mayores capacidades a medida que aumentan sus datos de entrenamiento y su potencia de cálculo.

Su hermana Daniela se unió a él en 2018 como vicepresidenta de Seguridad y Políticas Públicas.

Al considerar que la seguridad de la IA estaba quedando relegada a un segundo plano, los hermanos Amodei y varios colegas abandonaron la empresa en diciembre de 2020 y, un mes después, fundaron Anthropic.

Actualmente, existe una rivalidad feroz entre ambas compañías de San Francisco; es bien conocida, además, la hostilidad entre Dario Amodei y Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI.

– Hermanos y compañeros de piso –

Dario Amodei, director ejecutivo, y Daniela, presidenta, crecieron en el barrio de Mission, en San Francisco.

Su padre era un inmigrante italiano que trabajaba el cuero, y su madre supervisaba la renovación de bibliotecas públicas.

Otros dos cofundadores llegaron a compartir vivienda con ellos: el físico Jared Kaplan —actual director científico— y el investigador Chris Olah, a quien Dario Amodei había dado clases de matemáticas.

Los tres últimos, que también provienen de OpenAI, son Sam McCandlish, arquitecto jefe; Tom Brown, responsable de la potencia de cálculo; y Jack Clark, antiguo periodista especializado en tecnología, quien dirige el Anthropic Institute, el centro de pensamiento interno de la empresa.

– Racionalistas y altruistas eficaces –

El pensamiento de Dario Amodei ha sido moldeado por dos corrientes afines. La primera, denominada "racionalista" y asociada al teórico de la IA Eliezer Yudkowsky, sostiene que esta tecnología podría llegar a ser lo suficientemente potente como para destruir la sociedad.

La segunda, el "altruismo eficaz", aboga por dedicar tiempo o dinero a grandes causas, priorizando la máxima eficiencia.

Este movimiento, de perfil discreto, es acusado a menudo de extremismo ideológico y alarmismo.

Grandes fortunas vinculadas a esta corriente aportaron el capital inicial de Anthropic; entre ellas, Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, y Jaan Tallinn, cofundador de Skype. Sam Bankman-Fried —quien fue una de las caras visibles de este movimiento hasta su condena por malversación de fondos— invirtió 500 millones de dólares a través de su plataforma de criptomonedas FTX.

Desde entonces, Dario Amodei se ha distanciado del altruismo eficaz, según indicó Anthropic a la AFP.

Daniela Amodei está a su vez casada con Holden Karnofsky —cofundador de Open Philanthropy, uno de los principales financiadores del movimiento—, que también trabaja en Anthropic.

Los detractores de Dario Amodei, entre ellos Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (ex Nvidia), lo describen como un "doomer", un profeta de la catástrofe.

– Gigantes tecnológicos y grandes fondos –

Amazon y Alphabet (Google) figuran entre los principales accionistas, junto con Microsoft y Nvidia, el líder en la fabricación de chips para IA.

Las cuatro empresas también suministran a Anthropic la potencia de cálculo que necesita. Nvidia y Google planean adquirir acciones por valor de 10.000 millones de dólares cada una dentro de una colocación de 26.000 millones reservada a siete grupos tecnológicos.

En el ámbito financiero figuran Founders Fund —la firma de capital riesgo de Peter Thiel, cofundador de Palantir— y el exdirector ejecutivo de Google Eric Schmidt, presente desde 2021.

– Tensiones con la administración Trump –

A principios de 2026, el Pentágono exigió poder utilizar utilizar Claude sin restricciones.

Anthropic rechazó que su agente fuera empleado para dos usos: la vigilancia masiva interna y las armas totalmente autónomas.

En febrero, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales que abandonaran Claude y calificó a los directivos de Anthropic d "chiflados de izquierdas". El secretario de Defensa calificó a su vez a la empresa de "peligrosa para la seguridad nacional", una etiqueta habitualmente reservada a entidades extranjeras.

Poco después, la justicia levantó la prohibición que impedía a las administraciones utilizar Claude, pero validó la exclusión de Anthropic de los contratos militares.

Los llamamientos de Dario Amodei a regular la IA y, posteriormente, a ralentizar su desarrollo, también irritaron a la Casa Blanca, que se niega a frenar el avance tecnológico frente a China.

No obstante, a finales de septiembre se vislumbró un acercamiento, cuando Donald Trump invitó a cenar a Dario Amodei y, dos días después, lo recibió en la Casa Blanca junto con otros líderes del sector de la IA.