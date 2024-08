Cinco errores comunes al hacer pedidos en Starbucks que casi nadie conoce

Escuchar

Starbucks, fundada en 1971, es una de las cadenas de café más grandes y populares a nivel mundial. Tiene una clientela fiel que es fanática de su café, pero incluso los clientes más asiduos no siempre conocen todas las normas de cortesía al hacer un pedido. Esto puede llevar a que, ocasionalmente, cometan errores al solicitar su bebida. El sitio Cheapism recopila una lista de los errores más comunes que incluso los clientes habituales cometen, para estar atentos y evitarlos.

No pedir al principio que el café sea descafeinado

Si se prefiere que la bebida en Starbucks sea descafeinada, hay que asegurarse de mencionarlo desde el inicio. De lo contrario, es probable que el barista asuma que se quiere la versión con cafeína, y en Starbucks no escatiman en la cantidad de cafeína en sus bebidas. Así que, si no se quiere estar despierto hasta las cinco de la mañana mientras todos los demás duermen, hay que decir con claridad que se desea el pedido descafeinado.

Pedir un “café normal”

Cuando Starbucks empezó a dominar el mercado del café, muchos clientes nuevos se sentían abrumados por la variedad de opciones y, en su frustración, solían exclamar: “¡Solo quiero un café normal!”. Lo que en realidad querían era un “café de filtro”, pero algunos aún insisten en pedir un “café normal” hoy en día. Aunque el cambio puede ser difícil, es mejor adaptarse y pedir un “café de filtro” para evitar miradas extrañas del barista.

Uno de los errores mencionados es pedir el "café normal" cuando se opta por café de filtro (Archivo) Unsplash/Kal Visuals

Confusión con las bebidas “descremadas”

En una sociedad obsesionada con el peso, muchos buscan bebidas “descremadas” pensando que son opciones más saludables o que ayudarán en la pérdida de peso. Sin embargo, en Starbucks, el término “descremado” solo significa que la bebida no tiene leche entera ni crema batida, y no necesariamente que sea baja en calorías. Así que, aunque se puede disfrutar de estas bebidas, hay que recordar que no sustituyen una rutina de ejercicio.

No especificar si la bebida es caliente o fría

Cuando se pida un café con leche u otra bebida, hay que asegurarse de indicar si se quiere caliente o fría. Aunque el barista generalmente preguntará, no se querrá estar en ese pequeño porcentaje de clientes que se lleva una sorpresa desagradable al recibir una bebida a la temperatura incorrecta.

Cuando se pida un café con leche u otra bebida, hay que asegurarse de indicar si se quiere caliente o fría (Archivo)

No mencionar el tamaño de la bebida al principio

Al igual que con la temperatura, es importante que se indique el tamaño de la bebida desde el principio. Aunque el barista probablemente pregunte, si el lugar está lleno de clientes con prisa, es posible que no haya tiempo para aclaraciones. De ser así, hay que asegurarse de decir que se quiere un tamaño grande o el que se prefiera para evitar salir con una taza más pequeña de lo esperado.

Además de café, Starbucks ofrece tés, productos horneados y opciones saludables. La famosa cadena ha influido en la cultura del café, convirtiéndose en un punto de encuentro social y un referente en la industria de las bebidas. Posee miles de tiendas en más de 80 países.

