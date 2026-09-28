Cinco latinos a seguir en los playoffs de las Grandes Ligas

La energía de Ronald Acuña Jr., la explosividad de Junior Caminero, el dominio de Cristopher Sánchez, la experiencia de Aroldis Chapman y el poder de Yordan Álvarez... los cinco se perfilan como los latinoamericanos a seguir en la postemporada de las Grandes Ligas.

Las series de comodines de los playoffs comienzan el martes.

1. Ronald Acuña Jr. (Atlanta)

El venezolano, de 28 años, busca consagrar el mejor año de su carrera luego de coronarse campeón del mundo con su país en el Clásico Mundial de Béisbol en abril.

Afectado por lesiones en las últimas tres temporadas, Acuña Jr. llega en esta ocasión como la principal arma en el ataque de unos Bravos de Atlanta que se coronaron como los mejores de la división Este.

"Esto es una gran motivación para mí", dijo Acuña Jr. luego de asegurar el título divisional. "Las lesiones son parte del juego, controlo lo que puedo y quiero jugar a plenitud de condiciones para ayudar a mi equipo en la postemporada".

Acuña Jr. terminó la temporada regular bateando para un promedio de .308 con siete jonrones y 20 carreras impulsadas en sus últimos 30 partidos.

Disputará los comodines contra los Phillies. El ganador de la llave enfrentará a los grandes favoritos, los Dodgers de Los Ángeles.

2. Junior Caminero (Tampa Bay)

A sus 23 años, el dominicano Junior Caminero es una de las grandes figuras de las Grandes Ligas y el principal responsable de la clasificación de los Rays de Tampa Bay a la postemporada.

Con una línea de 162 partidos disputados, 42 cuadrangulares, 101 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .276, el quisqueyano es candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana.

"Debemos seguir luchando", comentó Caminero a FOX.

Es el primer jugador menor de 24 años en registrar al menos 40 jonrones y 100 carreras impulsadas en una temporada desde que Alex Rodríguez lo logró de manera consecutiva en 1998 y 1999.

Tampa Bay aguarda por su rival en la Serie Divisional, que saldrá de la lucha entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York.

3. Cristopher Sánchez (Filadelfia)

Pocos tuvieron un impacto tan grande como el dominicano Cristopher Sánchez, quien dejó atrás la decepción de quedarse corto con su selección en el Clásico Mundial y firmó una sobresaliente temporada en las Grandes Ligas para consolidarse entre los lanzadores más consistentes de la Liga Nacional.

Con un récord de 18 triunfos y siete derrotas, el zurdo de los Phillies es uno de los candidatos al premio Cy Young.

"Soy muy exigente en mis salidas", mencionó Sánchez en junio luego de superar las 50 entradas consecutivas sin permitir carreras.

"Quizás debería ser un poco más flexible, pero al final esa es mi forma de ser y mi manera de hacer las cosas".

Amparado en sus tres lanzamientos -sinker, cambio y recta-, Sánchez será clave para que Filadelfia logre mantener cualquier aspiración en la postemporada.

4. Aroldis Chapman (Boston)

Superando los 1.400 ponches desde el relevo, el cubano Aroldis Chapman sigue consolidando una carrera estelar en 2026.

Sus 35 salvamentos fueron determinantes para que los Medias Rojas de Boston dieran vuelta a una temporada que inició con un récord de 10-17 en sus primeros 27 partidos.

"Cada jugador quisiera tener algo así", comentó Chapman sobre los 1.400 ponches. "Me siento orgulloso por eso, cuando lo logré fue un alivio, estaba muy contento".

A sus 38 años, Chapman cuenta con 916 partidos y 402 salvamentos, en busca de su tercer título de Serie Mundial tras lograrlo con Chicago (2016) y Texas (2023).

5. Yordan Álvarez (Houston)

El bateador designado cubano, de 29 años, superó por primera vez en su carrera la marca de los 40 cuadrangulares, liderando a los Houston Astros a la postemporada por novena campaña consecutiva.

Álvarez cumplió en esta temporada con uno de sus grandes objetivos al ganar el título de bateo de la Liga Americana con un promedio de .316.

"Estoy muy cerca, es algo que siempre he querido", comentó previo al juego 162 en el que conectó un imparable para superar al venezolano Gabriel Moreno (.311) de los Diamondbacks de Arizona.

Houston clasificó a la postemporada con un récord de 81-81, la peor marca en la historia de Grandes Ligas para un equipo clasificado.

Pugnará por el pase de ronda ante los Medias Blancas.