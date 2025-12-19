Cinco muertos en ataques de EE. UU. contra dos presuntas narcolanchas en el Pacífico

El ejército de Estados Unidos anunció el jueves la muerte de cinco presuntos "narcoterroristas" en dos ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico, lo que eleva al menos a 104 las víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones", dijo el Comando Sur en su cuenta de X.

Tres personas murieron en el primer ataque y las otras dos en la segunda embarcación, indicó el ejército.

De acuerdo con un recuento hecho por la AFP con información oficial, con este nuevo ataque la cifra de muertos en los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe supera el centenar.

La administración del presidente Donald Trump no ha aportado pruebas de que las embarcaciones estén implicadas en narcotráfico, lo que ha abierto un intenso debate sobre el marco legal de las operaciones.

La ONU, expertos y oenegés han cuestionado la legalidad de estas operaciones.

Legisladores de la oposición demócrata, pero también de la mayoría republicana en el Congreso, consideran que el presidente no tiene la autoridad legal para realizar estos ataques.

Sin embargo, la Cámara de Representantes rechazó el miércoles dos textos que buscaban regular por ley estas operaciones. En el Senado también fracasaron medidas similares.

La campaña llega al tiempo que el gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar una red de narcotráfico.