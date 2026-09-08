Cinco muertos en choque de avión de carga en Miami iban en una furgoneta de limpieza: autoridades

MIAMI (AP) — Las cinco personas que murieron cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami iban en una furgoneta utilizada para trasladar a los equipos de limpieza hasta los aviones para limpiarlos, informaron las autoridades.

El avión avanzó más allá del final de la pista cuando aterrizó el domingo. Se estrelló contra la furgoneta dentro de los terrenos del aeropuerto, atravesó una valla y luego chocó con un SUV en una calle de la ciudad.

Otras cinco personas resultaron heridas. El piloto y el copiloto ya fueron dados de alta del hospital, manifestó el martes la jefa policial del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. Dos personas permanecen en estado crítico y una tercera está en condición estable.

Cordero-Stutz indicó que las personas fallecidas tenían entre 47 y 75 años.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investiga el accidente. Uno de los puntos de atención será la falta de un sistema para desacelerar y detener aviones que llegan con exceso de velocidad.

Miami no es uno de los 120 aeropuertos en EE.UU. que cuentan con material liviano y deformable al final de las pistas, el cual, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), ha salvado alrededor de 500 vidas.

Expertos señalaron que, incluso sin un sistema de detención por salida de pista, el aeropuerto de Miami parece cumplir con las normas federales porque tiene una franja de seguridad de 305 metros (1.000 pies) al final de sus pistas.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo el lunes que el objetivo de su agencia es prevenir tragedias, pero las salidas de pista siguen ocurriendo aun después de que la junta haya sugerido en el pasado instalar esos sistemas.

“Nuestras recomendaciones deben implementarse o vamos a estar aquí otra vez”, afirmó en una conferencia de prensa el lunes.

Las cinco personas fallecidas iban en una furgoneta propiedad de Professional Ocean Service Corp., una empresa de limpieza de aviones. La compañía dijo que no haría comentarios sobre el accidente por respeto a las familias que perdieron a sus seres queridos.

“Nuestros empleados son mucho más que las personas que trabajan a nuestro lado cada día; son familia y son profundamente amados. Nuestros corazones y oraciones están con cada empleado y cada familia cuyas vidas han cambiado para siempre”, expresó la empresa el martes en un comunicado.

El avión de Amazon aterrizaba tras un vuelo de dos horas desde Puerto Rico, mientras se formaban tormentas alrededor del aeropuerto de Miami.

La NTSB informó que el avión se desplazó aproximadamente 396 metros (1.300 pies) más allá del final de la pista.

Homendy calificó la escena como una “devastación total”, con piezas de los vehículos, bolsas de aire, equipos de navegación destruidos y vallas a lo largo de la trayectoria del avión. Dijo que tuvo que ser cuidadosa porque todavía había combustible de avión por todas partes 24 horas después del accidente.

Se reportaron vientos fuertes de más de 25 nudos el sábado por la tarde. Expertos que vieron videos del aterrizaje dijeron que, al parecer, un fuerte viento de cola impulsó al avión muy adentro de la pista, más allá del punto en el que debía aterrizar. La aeronave se mantuvo en el aire sin levantar la nariz para forzar que las ruedas tocaran el suelo.

Hasta el momento, se desconoce por qué el piloto no abortó el aterrizaje y dio la vuelta para intentarlo de nuevo.

Los controladores de tráfico aéreo tampoco habían cambiado la aproximación a la pista para permitir que el avión aterrizara con viento de frente. Los aeropuertos cambian de manera rutinaria la dirección en la que los aviones aterrizan en una pista cuando cambian los vientos.

El vuelo era operado por 21 Air, una aerolínea de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767, de 32 años, fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas en países extranjeros durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Funk informó desde Omaha, Nebraska, y Collins informó desde Columbia, Carolina del Sur.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.