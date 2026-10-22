Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de EEUU
Posiciones del campeonato mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Estados Unidos este...
Posiciones del campeonato mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Estados Unidos este domingo en Austin, Texas:
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 340 puntos
2. George Russell (GBR) 238
3. Lewis Hamilton (GBR) 229
4. Max Verstappen (NED) 221
5. Charles Leclerc (MON) 215
6. Lando Norris (GBR) 201
7. Oscar Piastri (AUS) 138
8. Isack Hadjar (FRA) 97
9. Liam Lawson (NZL) 75
10. Pierre Gasly (FRA) 41
11. Arvid Lindblad (GBR) 38
12. Franco Colapinto (ARG) 27
13. Oliver Bearman (GBR) 23
14. Nico Hülkenberg (GER) 13
15. Gabriel Bortoleto (BRA) 10
16. Estéban Ocon (FRA) 7
17. Fernando Alonso (ESP) 7
18. Carlos Sainz Jr (ESP) 7
19. Alexander Albon (THA) 5
20. Yuki Tsunoda (JPN) 1
21. Lance Stroll (CAN) 0
22. Valtteri Bottas (FIN) 0
23. Sergio Pérez (MEX) 0
- Clasificación del Mundial de constructores:
1. Mercedes 578 puntos
2. Ferrari 444
3. McLaren-Mercedes 339
4. Red Bull 332
5. Racing Bulls-Red Bull 100
6. Alpine-Mercedes 68
7. Haas-Ferrari 30
8. Audi 23
9. Williams-Mercedes 12
10. Aston Martin- Honda 7
11. Cadillac-Ferrari 0