Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de Las Vegas
Posiciones del Campeonato Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Las Vegas este sábado en el circuito callejero de...
Posiciones del Campeonato Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Las Vegas este sábado en el circuito callejero de la llamada Ciudad del Pecado:
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 390 puntos YA CAMPEÓN
2. Max Verstappen (NED) 279
3. George Russell (GBR) 262
4. Lewis Hamilton (GBR) 261
5. Charles Leclerc (MON) 249
6. Lando Norris (GBR) 246
7. Oscar Piastri (AUS) 152
8. Isack Hadjar (FRA) 122
9. Liam Lawson (NZL) 89
10. Pierre Gasly (FRA) 42
11. Arvid Lindblad (GBR) 38
12. Franco Colapinto (ARG) 27
13. Oliver Bearman (GBR) 23
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 14
15. Nico Hülkenberg (GER) 14
16. Estéban Ocon (FRA) 7
17. Fernando Alonso (ESP) 7
18. Carlos Sainz Jr (ESP) 7
19. Alexander Albon (THA) 5
20. Yuki Tsunoda (JPN) 1
21. Ryo Hirakawa (JPN) 1
22. Lance Stroll (CAN) 0
23. Valtteri Bottas (FIN) 0
24. Sergio Pérez (MEX) 0
25. Rafael Câmara (BRA) 0
- Clasificación del Mundial de constructores:
1. Mercedes 652 puntos YA CAMPEÓN
2. Ferrari 510
3. Red Bull 415
4. McLaren-Mercedes 398
5. Racing Bulls-Red Bull 114
6. Alpine-Mercedes 69
7. Haas-Ferrari 31
8. Audi 28
9. Williams-Mercedes 12
10. Aston Martin- Honda 7
11. Cadillac-Ferrari 0