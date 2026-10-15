Cleveland toma el mando de la serie ante Rays con triunfo ajustado

Gracias a un jonrón de dos carreras de Petey Halpin, los Guardianes de Cleveland vencieron este jueves 3x2 a los Rays de Tampa Bay y tomaron la delantera en esta serie de playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Guardianes dominan por un global de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete partidos, que continuará el viernes también en el Progressive Field de Cleveland (Ohio).

El cuadrangular de Halpin en la quinta entrada volteó el marcador después de que los Rays se adelantaran con dos carreras remolcadas por Chandler Simpson en el cuarto episodio.

El ganador de esta eliminatoria pugnará por el título en la Serie Mundial frente a los Dodgers de Los Ángeles o los Cerveceros de Milwaukee, que acarician el boleto gracias a su contundente ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Milwaukee podría dar la puntilla a los vigentes bicampeones este mismo jueves en el cuarto partido que se disputará en el Dodger Stadium.