CNN excluida de cobertura de viaje de Trump

Los reporteros de CNN fueron excluidos de un viaje que planea realizar el sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una nueva restricción impuesta por la Casa Blanca a la cadena de noticias.

La semana pasada, Trump intentó prohibir el acceso a la Casa Blanca de tres medios estadounidenses —CNN, Ms now y Politico—, a los que acusa de ofrecer únicamente una cobertura negativa de su gestión.

Un juez ordenó restituir temporalmente su ingreso, con el argumento de que la medida del mandatario probablemente era inconstitucional.

Este sábado Trump viajará a Tennessee, y estaba previsto que CNN fuera la cadena de televisión del "pool" de prensa que lo acompañaría.

En el argot de los medios, se conoce como "pool" a la designación de un medio para una cobertura cuyo material es compartido con el resto de la prensa.

En una agenda compartida por la Casa Blanca el viernes por la noche, no aparecía CNN ni ninguna de las cadenas de televisión en la rotación de la cobertura.

La Casa Blanca sólo mencionó a un corresponsal y equipo de Lindell TV, un medio abiertamente pro-Trump dirigido por su estrecho aliado, el empresario Mike Lindell.

A principios de esta semana, las cinco principales cadenas estadounidenses tomaron la decisión conjunta de suspender la cobertura de la Casa Blanca, en solidaridad con los medios vetados.