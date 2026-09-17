Cobertura de noticias desde el aire: una actividad deslumbrante acechada por la tragedia

Los Ángeles ha sido visto desde arriba por helicópteros de noticias durante casi siete décadas. Cuando había un incendio forestal, un deslave de lodo u O.J. Simpson huía de la policía por sus autopistas, un “ojo en el cielo” lo seguía y aconsejaba a millones cómo mantenerse fuera de peligro.

El martes, un helicóptero de esas redacciones voladoras se estrelló en plena transmisión en vivo y estalló en llamas, lo que causó la muerte de tres personas mientras los reporteros cubrían la colisión de un SUV y un autobús urbano. NBC4 Los Angeles informó que las dos personas que iban a bordo del helicóptero —Eliana Moreno y el piloto George Marciniw— murieron, y funcionarios de bomberos indicaron que otra persona, Edy Gutierrez Mejia, falleció en tierra. La tragedia se sumó a por lo menos ocho accidentes mortales relacionados con helicópteros de noticias en Estados Unidos desde 2000, en los que han muerto 16 personas.

Moreno, conocida por muchos como “Eli in the Heli”, había sido periodista aérea desde 2010, dominando una exigente forma de reporteo que requiere edición, grabación de video, conocimiento íntimo de una ciudad y agilidad mental.

“¡Después de trabajar 76 horas desde el domingo, ya casi termino!”, escribió en Instagram el 29 de septiembre de 2023. “No puedo quejarme porque tengo el mejor trabajo del mundo”.

Siempre se trata de llegar primero

Transmitir las noticias desde el cielo brinda, sin duda, un servicio público como heredero de la entrega a caballo, el teletipo y el satélite. También es cierto que el “Telecopter” nació en Los Ángeles como una manera de ganarle a la competencia y llegar antes al lugar de los hechos, según su inventor, John Silva, ingeniero en jefe de KTLA-TV cuando presentó el sistema en 1958. Las noticias desde el aire deslumbraron al público y significaron una nueva era de grandes ingresos para las televisoras locales.

En una entrevista realizada en 2002 con la Television Academy Foundation, Silva recordó que estaba sentado en la autopista, frustrado por reportar sobre los reporteros: historias de prensa acerca de qué periodistas llegaban primero a las grandes escenas noticiosas y, por ello, eran “el héroe”.

“Se me ocurrió de repente. ‘¿Cómo podemos ganarle a la competencia?’”, recordó Silva. “Si pudiéramos construir una unidad móvil de noticias en un helicóptero, podríamos pasar por encima de todo, llegar primero, evitar el tráfico y llegar a todas las historias antes que cualquiera de la competencia. Sería maravilloso”.

Pero no era fácil. El proyecto tenía que mantenerse en el más absoluto secreto. Había que elegir el helicóptero y equiparlo en el amplio patio trasero de un ejecutivo de noticias, fuera de la vista de los rivales. Silva tuvo que idear cómo reducir los 900 kilogramos (2.000 libras) de equipo de cámara a menos de 181 kilogramos (400 libras). Y, de manera crucial, cómo transmitir las noticias desde el aire a una antena receptora en una montaña y, finalmente, a millones de angelinos.

Durante las pruebas, ya en el aire en un momento dado, Silva presuntamente se deslizó hasta el patín derecho del helicóptero, sin cinturón de seguridad, para investigar la causa de intensas vibraciones que sacudían la cabina, de acuerdo con una entrevista de 2009 con la revista Smithsonian.

A las 18.30 del 24 de julio de 1958, KTLA interrumpió su programación habitual para transmitir la vista desde arriba de la Ciudad de los Ángeles. La estación recaudó montos récord de publicidad; Procter & Gamble gastó 250.000 dólares para patrocinar la cobertura del “Telecopter”, informó la revista.

“Amplió lo que las noticias podían hacer, igual que la cámara en vivo en tierra”, dijo a la misma fundación Stan Chambers, entonces corresponsal de noticias de KTLA. Hasta entonces, señaló, “las noticias de televisión no eran tan importantes para muchos tomadores de decisiones. Luego, el helicóptero realmente cautivó a todo el mundo”.

Silva ganó dos premios Emmy por su invento.

Una cobertura deslumbrante acechada por la tragedia

Las noticias desde el aire marcaron una época eufórica del periodismo televisivo, que cada vez se esforzaba más por realizar reportes en vivo y en tiempo real. Los estadounidenses quedaron cautivados por los informes sobre los disturbios de Los Ángeles en 1992 y la persecución policial de dos horas del Ford Bronco blanco de O.J. Simpson dos años después. En conjunto, ambos sucesos hicieron mucho por confirmar el atractivo de la cobertura en vivo de crisis desde el aire.

En 1977, un helicóptero de noticias de KNBC se estrelló al quedarse sin combustible cuando regresaba a la estación tras cubrir un incendio forestal en Santa Bárbara, lo que causó la muerte del piloto y del camarógrafo. Nueve años después, un helicóptero que llevaba a una reportera de tráfico de radio sobre la ciudad de Nueva York para una transmisión en vivo en hora pico se precipitó al río Hudson, provocándole la muerte y dejando al piloto gravemente herido. A la reportera, Jane Dornacker, de WNBC Radio, se le escuchó gritar: “¡Golpeamos el agua!”, mientras el helicóptero caía.

Y en 2007, dos helicópteros de noticias que cubrían una persecución policial en televisión en vivo chocaron y se estrellaron; las cuatro personas a bordo murieron en una caída que los televidentes vieron como una mezcla de imágenes giratorias y rotas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) indicó que ese accidente ocurrió porque dos de los pilotos, que además cumplían doble función como reporteros, se distrajeron con la persecución en tierra.

Tammy Rose, periodista veterana por más de 20 años, estaba en KPNX en Phoenix en 2007 cuando los dos helicópteros de televisión chocaron y ha sobrevivido a algunos incidentes aterradores. Pero, según dijo a The Associated Press el miércoles en una entrevista, los periodistas y los pilotos siguen protocolos estrictos para gestionar los riesgos.

En Phoenix, después del accidente, las cinco estaciones de noticias acordaron compartir el mismo helicóptero de noticias. Y la empresa para la que trabaja en Houston, Helicopters Inc., pide que sus pilotos se mantengan por encima de los 500 pies para que tengan algo de altitud con la cual maniobrar en caso de un problema como una falla del motor.

“Un helicóptero de noticias es más que una cámara voladora”, afirmó Rose, quien ahora reporta para ABC-13 en Houston y dice que su pasión la mantiene volando. “Como reportera a bordo de la aeronave, podía ver el panorama general, comunicarme con la redacción, recopilar información y reportar en vivo mientras los hechos se desarrollaban”.

“Los ojos y oídos en el cielo” para dos redacciones

NBC4 informó el miércoles que Moreno y Marciniw eran conocidos como “los ojos y oídos en el cielo” para dos redacciones —NBCLA y Telemundo 52— y que acumularon cientos de horas juntos desde que comenzaron a trabajar en equipo en 2023. Se cree que Marciniw tenía más de 30 años de experiencia de vuelo y era respetado en la industria, informó NBC4.

Esteban Jimenez, otro piloto de helicóptero, comentó al canal que conocía a Marciniw desde la década de 1990 y que ambos habían hablado recientemente sobre el retiro.

Moreno se maravillaba ante la amplitud de temas que el equipo podía cubrir, y parecía hacer de todo excepto pilotar el helicóptero. “No soy solo fotógrafa o reportera o editora; en realidad hago las tres cosas al mismo tiempo”, le dijo a su alma mater, la Universidad Chapman.

En una publicación en redes sociales desde el Aeropuerto Whiteman el 31 de julio, señaló que cualquier noticia de última hora era válida, pero que los incendios de matorrales que azotan el sur de California eran cruciales. “De verdad es una de las mejores historias para cubrir desde el helicóptero, porque el helicóptero puede mostrar: aquí es donde comenzó el incendio, aquí es hacia donde va, estas son las casas que están amenazadas”.

“Esto no hace más que demostrar el poder que tenemos por ser el ojo en el cielo”.

El reportero de transporte de la AP Josh Funk contribuyó desde Omaha, Nebraska. Kellman informó desde Londres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.