Coco Gauff acaba con el US Open de Badosa en la segunda ronda

La estadounidense Coco Gauff derrotó la noche del jueves a la española Paula Badosa en un duelo de segunda ronda de alto voltaje en el Abierto de Estados Unidos.

La estrella local, cuarta del ránking mundial, salió vencedora ante Badosa (87) por 6-4 y 7-6 (7/5) después de uno de los mejores partidos que ha deparado este año el Grand Slam de Nueva York.

Badosa, neoyorquina de nacimiento, fue una feroz oponente de segunda ronda para Gauff, gran candidata a lograr su segundo título en Flushing Meadows.

La ex número dos mundial mostró su excepcional nivel cuando le respetan las lesiones frente a los más de 20.000 espectadores de la ruidosa pista Arthur Ashe, que alentaron con fuerza a su protegida Gauff.

La estadounidense llegaba advertida al choque, después de perder cinco veces en su carrera con Badosa, y mantuvo la concentración para que el partido no se le fuera nunca de las manos.

"No es una jugadora a la que quieras ver en segunda ronda", reconoció Gauff. "Paula es una jugadora muy dura (...) No creo que yo hiciera nada mal sino que ella dio un paso al frente".

La estrella local capitalizó el único break del primer set para avanzarse en el marcador. En el segundo parcial servía para ganar con ventaja 6-5 pero a Badosa todavía le quedaban poderosos golpes para forzar el tiebreak.

Con 4-4 en el desempate, la española cometió una fatídica doble falta que Gauff aprovechó para celebrar con alivio el triunfo.

La estadounidense se medirá a la también española Cristina Bucsa, número 40 mundial, en el siguiente paso hacia su segundo título en Nueva York tras el de 2023.