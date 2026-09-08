Coco Gauff chocará con Andreeva en su regreso a cuartos del US Open

La estrella estadounidense Coco Gauff impuso su jerarquía el lunes ante su joven compatriota Iva Jovic para avanzar a los cuartos de final del US Open, donde le espera la campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva.

Gauff superó a Jovic por 6-1 y 6-4 y jugará los cuartos de Nueva York por primera vez desde que alzó el trofeo en 2023.

Después de dos tropiezos seguidos en octavos, Gauff no se confió lo más mínimo frente a Jovic, que ya estuvo a un punto de ganarle en mayo en los octavos del WTA 1000 de Roma.

Con Novak Djokovic como mentor, esta californiana de 18 años se plantó esta temporada en los cuartos de final del Abierto de Australia y los octavos de Wimbledon.

El lunes se reencontraron frente a más de 20.000 espectadores ávidos por presenciar este pulso entre sus más ilusionantes jugadoras.

Aunque Jovic le quebró el servicio a la primera, Gauff salió decidida a imponer su capacidad física en un primer set que se adjudicó en media hora.

En el segundo la aspirante elevó su nivel y llegó a estar 4-3 arriba, pero Gauff frenó el avance y zanjó su cuarto partido en el torneo sin dejarse un set.

"Iva es una jugadora y un talento increíble", la felicitó Gauff.

"Juega por encima de su edad. Yo estuve en una posición como la de ella, espero que tengamos muchas más batallas", declaró la campeona de Roland Garros en 2025.

Su siguiente duelo la enfrentará con la última campeona en la arcilla de París, Mirra Andreeva, que se estrenará en unos cuartos de Flushing Meadows.