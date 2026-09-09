Coco Gauff salva dos pelotas de partido para volver a las semifinales del US Open

La estadounidense Coco Gauff sobrevivió a dos pelotas de partido para derrotar el miércoles a la rusa Mirra Andreeva y avanzar a las semifinales del US Open.

Gauff, número cuatro mundial, se mantuvo en carrera por su segundo título del Grand Slam de Nueva York al vencer a Andreeva (quinta) por 2-6, 7-6 (9/7) y 6-2.

La estadounidense, favorita del público de la pista central, se sobrepuso a un arranque lleno de nervios en el que le asaltaron sus antiguos problemas al servicio.

Gauff cometió 12 doble faltas entre el primer set, que se adjudicó con brillantez Andreeva, y el segundo, en el que la rusa tuvo en su raqueta finiquitar a la estrella local.

La rusa, de 19 años, quebró cuando Gauff sacaba con ventaja 5-4 y tuvo una pelota para adjudicarse el segundo set.

El parcial desembocó en un tiebreak en el que Andreeva dejó escapar con vida a Gauff al desperdiciar dos pelotas de partido.

La campeona de Roland Garros no se recuperó de esta ocasión y fue perdiendo los nervios ante una Gauff que no encontró obstáculos para llegar a la línea de meta.

La estadounidense, de 22 años, disputará sus primeras semifinales desde que se proclamó campeona en 2023.

Su rival será la kazaja Elena Rybakina, quien este miércoles se aseguró auparse al número uno del tenis femenino.