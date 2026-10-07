Colombia gana y da señales de recambio ante un Perú que no levanta

Con el primer gol del lateral Samuel Velásquez en la selección y un tanto del debutante Daniel Arcila, Colombia venció este martes 2-0 a Perú en Miami, donde dejó varios pincelazos de un promisorio recambio generacional.

En el último amistoso de ambas selecciones tras el Mundial de Norteamérica, colombianos y peruanos se citaron en el Nu Stadium del Inter Miami para cerrar la ventana FIFA de septiembre y octubre, aunque con resultados radicalmente opuestos para los directores técnicos.

La Tricolor, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, aprovechó el duelo para seguir probando variantes en un equipo que luego del Mundial 2026 sufrió las renuncias del capitán James Rodríguez y de Juan Fernando Quintero, dos de sus estrellas más decisivas.

Y contra Perú sí que le sonó la flauta. Tras un primer tiempo aburrido y lleno de especulación en ambos bandos, Lorenzo puso carne fresca en cancha y los cafeteros espabilaron.

El primer gol llegó a los 56', cuando Velásquez (Atlético Nacional COL) conectó un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero peruano Pedro Gallese, el primer tanto del lateral de 23 años en apenas tres partidos con la Tricolor.

Para coronar el dominio colombiano en el segundo tiempo, el debutante Arcila (León, MEX), de 24 años, marcó el segundo y definitivo en el 90+1, redondeando una noche de protagonismo para varias de las jóvenes apuestas de Lorenzo.

- "Hay material" -

Tras un primer tiempo lleno de especulación en ambos bandos, los cafeteros espabilaron entre otras cosas al ingreso en la segunda parte del enganche Juan Manuel Rengifo.

El volante ofensivo de 21 años debutó y le bastaron 45 minutos para adueñarse del mediocampo, en asocio con Gustavo Puerta y Jhon Solís, parte de la nueva sangre de los cafeteros.

"Hay futuro, se puede construir", dijo el entrenador tras el encuentro.

"La parte táctica es lo que más fácil se puede mejorar (...) me hubiera gustado que el fútbol fluyera un poquito más", agregó.

Con la victoria, Colombia muestra una mejor cara luego de dos amistosos con poco brillo en los que empató 1-1 con México y cayó 1-0 frente a Paraguay en esta gira por Estados Unidos, los primeros compromisos desde su eliminación en octavos de final del Mundial, donde cayó por penales frente a Suiza.

Nombres como Yáser Asprilla (Girona FC, ESP), Camilo Durán (Celtic, SCO) o Matías Orozco (Brighton, ENG) también aparecen entre los llamados a asumir un papel más relevante en los próximos años, mientras otros con más recorrido, como Jhon Arias, el nuevo número 10, empiezan a ocupar posiciones de liderazgo dentro del grupo.

"El que entre (en la selección) tiene que estar a la altura, y creo que hay material", dijo Lorenzo.

- Perú, un mar de dudas -

En la vereda de enfrente se cuenta otra historia. Dirigida por el brasileño Mano Menezes, la selección peruana no solo no clasificó a la Copa del Mundo sino que no capitalizó la ventana de amistosos y en cambio agravó las dudas sobre el futuro de la Blanquirroja.

Aunque intentó por momentos controlar la posesión y gestionar el ritmo del juego, Perú se desinfló pronto y careció de precisión en los metros finales para inquietar la portería de Kevin Mier, una de las novedades en el once de Colombia.

Menezes, exentrenador del Gremio y quien asumió el cargo de seleccionador peruano en enero, tiene el objetivo de ampliar su universo de jugadores con miras a las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2030, cuya modalidad aún no se conoce.

Aunque el brasileño todavía no dirige partidos oficiales con Perú, empieza a dividir opiniones entre la prensa y los aficionados incas tras los duelos ante Estados Unidos (4-1), México (1-1), Canadá (2-0) y Colombia, cuatro adversarios que llegaron a octavos de final del Mundial.

Menezes llegó con la misión de devolver a Perú al Mundial luego de ocho años de ausencia, tras su última participación en Rusia 2018.