Colombia vence 2-0 a Perú en cierre de amistosos

Colombia venció este martes 2-0 a Perú en el Nu Stadium de Miami, en el último partido de ambas selecciones en la ronda de amistosos tras el Mundial de Norteamérica.

El primer gol llegó en el segundo tiempo con un bonito zurdazo desde fuera del área del lateral Samuel Velásquez, el primer tanto del joven de 23 años con la Tricolor.

Para coronar un notable dominio de los colombianos en la parte complementaria, el debutante absoluto Daniel Arcila marcó el segundo y definitivo en el 90+1.

Tras un primer tiempo lleno de especulación en ambos bandos, los cafeteros espabilaron y en el segundo mostraron mucha más iniciativa en ataque, además del esperado debut del enganche Juan Manuel Rengifo.

El volante ofensivo de 21 años ingresó para los últimos 45 minutos y se adueñó del juego en asocio con Gustavo Puerta y Jhon Solís, parte de la nueva sangre de la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

Los peruanos, comandados por el brasileño Mano Menezes, llevaron poco riesgo a la portería de Kevin Mier, una de las novedades en el once de Colombia.

Con la victoria, Colombia se repone de dos amistosos con poco brillo en los que igualó 1-1 contra México y perdió 0-1 contra Paraguay.

Los ensayos hacen parte de una gira por Estados Unidos que renovó el ciclo de Lorenzo con la Tricolor luego de la eliminación en los octavos de final de Norteamérica 2026, donde cayó en los penales frente a Suiza.

Perú, que venía de caer 2-0 frente a Canadá el sábado en Montreal, sigue sin levantar y y completó su cuarto amistoso sin ganar, con un empate y tres derrotas.

El cierre de la fecha FIFA deja mejores sensaciones para Colombia, que busca el relevo generacional y tendrá en noviembre dos amistosos contra Chile para seguir consolidándolo.

Alineaciones:

Colombia: Kevin Mier - Daniel Muñoz, Kevin Andrade, Davinson Sánchez, Samuel Velasques - Yaser Asprilla, Gustavo Puerta - Jhon Arias, Jhon Solís Romero, Andres Gómez - Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Perú: Pedro Gallese - Marco Huaman, Erick Noriega, Miguel Araujo Blanco, Marcos López - Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún - Jairo Vélez Cedeno, Piero Magallanes, Jhonny Vidales - Adrián Ugarriza. DT: Mano Menezes.