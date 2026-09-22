Colombia y Perú agradecen a Trump en la ONU la creación del Escudo de las Américas

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, agradecieron este martes al presidente Donald Trump la creación del Escudo de las Américas, una alianza de seguridad que celebró una reunión de líderes al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Tras sus respectivos cambios de gobierno, ambos países decidieron unirse a la alianza, que ahora cuenta con 14 miembros.

Perú "se une al Escudo de las Américas con gran determinación y entusiasmo", explicó Fujimori en la reunión. "Aplaudimos su iniciativa, señor presidente", añadió.

"Perú derrotó a dos grupos terroristas, el Sendero Luminoso y el MRTA", recordó Fujimori, "pero ahora tenemos un tipo de problemas muy diferente".

"El crimen al que nos enfrentamos no respeta fronteras, así que estamos muy felices de unirnos a esta coalición", dijo.

"Esta clase de iniciativas son una manera de preservar nuestras democracias, mediante el trabajo en la seguridad, económica y física", añadió Restrepo.

"Estamos viviendo un momento en esta región en el que podemos trabajar juntos. Se lo agradecemos", explicó Restrepo, que acudió en representación del presidente Abelardo de la Espriella.

"La única manera de acabar con el crimen es ser duro con él", repuso Trump en su turno de palabra.

La alianza, auspiciada en Florida en marzo pasado por Trump, responde al ciclo conservador que vive actualmente la región.

Todos los países aliados de Washington en la actualidad han integrado una coalición que comparte información y medios militares para combatir el crimen organizado y los carteles del narcotráfico.

Trump designó poco antes de la creación de este Escudo de las Américas a carteles regionales como "organizaciones terroristas", una medida que permite a Washington utilizar todo tipo de medios para combatirlos, en colaboración con los gobiernos involucrados.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual", advirtió Trump ante la Asamblea General de la ONU este martes.

Trump tiene previsto reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que no ha integrado el Escudo de las Américas pero que ha reactivado la colaboración con Washington.