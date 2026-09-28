Columbus castiga al Inter Miami pese a otro golazo de Messi

Inter Miami sufrió este domingo su quinta derrota de la temporada al caer 2-1 ante Columbus Crew por la vigesimoctava fecha de la MLS, pese a un golazo de tiro libre de Lionel Messi, neutralizado por un tanto de Jamal Thiaré en tiempo agregado.

Messi, de 39 años, disputó su último partido con Inter Miami antes de incorporarse a la selección argentina para el encuentro de despedida de su carrera internacional, programado para el 6 de octubre frente a Benín en Buenos Aires.

El capitán de las Garzas alcanzó los 117 partidos con la camiseta del Inter Miami y quedó tercero en la clasificación histórica de presencias del club, a solo uno de Drake Callender, actualmente en Minnesota United, que ocupa el segundo lugar.

En su tercer partido en el banquillo del equipo de la Capital del Sol, el argentino Cristian "Kily" González sorprendió con una nueva disposición táctica y alineó una defensa de tres hombres formada por los brasileños Casemiro y Micael, acompañados por el argentino Gonzalo Luján.

La derrota alejó aún más a Inter Miami de la pelea por el Supporters' Shield.

El conjunto de Florida quedó a 14 puntos del líder Nashville, vencedor de Toronto, y cayó al quinto puesto de la clasificación general con 46 unidades, fuera de las posiciones que otorgan boleto a la próxima Concachampions.

- Fuera de zona Concachampions -

Columbus se mostró como un equipo fino con la pelota y atento a los descuidos defensivos de Miami.

Una falta penal de Yannick Bright al minuto 28 le permitió al venezolano Josef Martínez anotar el primer gol del partido.

Martínez, con pasado en Inter Miami en la temporada 2023, llegó a 131 goles en su carrera en la liga norteamericana (MLS), en el sexto puesto de la lista histórica con dos menos que el boliviano Jaime Moreno en el quinto lugar.

La respuesta de Inter Miami llegó por medio de un estupendo cobro de tiro libre de Messi, cuatro minutos más tarde.

Un encuentro físico en la mitad de la cancha derivó en polémicas decisiones del cuerpo arbitral comandado por el estadounidense Víctor Rivas, quien en el segundo tiempo anuló un gol del argentino David Ayala para Inter Miami por supuesta posición adelantada.

Con diez hombres luego de la expulsión del juvenil Santiago Morales y una pérdida de balón de Rodrigo De Paul, Thiaré le puso el toque final a una contra mortal al minuto 90+6 y sentenció el partido a favor de los locales.

Unos 21.888 aficionados disfrutaron de un partido de ida y vuelta en el ScottsMiracle-Gro Field en Ohio, que le permitió a los aurinegros llegar a 29 puntos para ubicarse a cuatro del último puesto de clasificación al repechaje en el Este.

Ambos equipos volverán a la actividad de MLS el 10 de octubre cuando Inter Miami reciba la visita de DC United, mientras que Columbus visitará al Orlando City del francés Antoine Griezmann.