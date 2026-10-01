Comercio del G20 no logran un consenso para abordar la sobreproducción

Los ministros de Comercio del G20 concluyeron el jueves una reunión de dos días sin poder avanzar en la cuestión de cómo contrarrestar el exceso de capacidad industrial, informó la presidencia estadounidense, que con frecuencia acusa a China de competencia desleal.

Estados Unidos es anfitrión este año de una serie de reuniones del G20, que agrupa a las grandes economías mundiales, entre estas China, India, Japón, Reino Unido, Francia y Rusia.

El secretario de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, refirió que los ministros reunidos en Milwaukee no lograron un consenso en el asunto del exceso de capacidad industrial, considerado como un factor que reduce los precios de manera injusta.

"Casi todos los países han acordado que este es un asunto que requiere medidas", manifestó el responsable comercial en una conferencia de prensa, aunque no respondió a preguntas sobre si esto se debe a objeciones de parte de China.

"Y casi todos los países coincidieron en que nuestro actual sistema de recursos o respuestas comerciales es inadecuado para resolver este problema", añadió al asegurar que esto justifica una acción unilateral de Estados Unidos.

Estados Unidos está investigando el tema de la sobrecapacidad en 16 economías, entre otras, en la de China, Japón, India o de bloques como la Unión Europea.

Greer advirtió que aquellos países que sobreproducen corren el riesgo de "crear una economía que descansa sobre un castillo de naipes".

Estados Unidos impuso recientemente aranceles a 60 socios comerciales por supuestas prácticas de trabajo forzoso, otro asunto sobre el que el G20 no logró alcanzar un acuerdo.

La cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G20 se celebrará a mediados de diciembre en Florida.