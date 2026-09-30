Comercio del G20 se reúnen a la sombra de los aranceles de Trump

Los ministros de Comercio del G20 iniciaron conversaciones el miércoles en Estados Unidos bajo la sombra de los aranceles globales del presidente Donald Trump.

Funcionarios del Grupo de las 20 principales economías mantienen dos días de intensas reuniones bilaterales en Milwaukee.

El encuentro tiene lugar en medio de una creciente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, oleadas de aranceles estadounidenses y las investigaciones de Trump sobre los países miembros por exceso de capacidad industrial.

Los analistas prevén pocos avances.

China rechaza las preocupaciones sobre sus exportaciones y las críticas al exceso de capacidad, que se considera que reduce los precios de manera injusta al inundar los mercados con sus productos.

Mientras tanto, los países buscan acuerdos con el gobierno de Trump.

El principal responsable de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, es el anfitrión de la cita.

La reunión de ministros de Comercio del G20 se celebra después de que los ministros de Finanzas se reunieran en Asheville para preparar el terreno para la cumbre de líderes de diciembre en Miami.

También figuran esta semana en la agenda los esfuerzos para eliminar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro y el uso de los suministros de alimentos como instrumento de presión.

El G20 está formado por 19 naciones más la Ue y la Unión Africana.