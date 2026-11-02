Comienza en EEUU selección de jurado para juicio a acusado de atentado contra el USS Cole

Este lunes comenzó en Estados Unidos la selección del jurado en el largamente postergado juicio contra Abd al-Rahim al-Nashiri, señalado como autor intelectual del mortal ataque contra el buque de guerra USS Cole, en el año 2000, que dejó un saldo de 17 soldados muertos.

Al-Nashiri fue capturado en Dubái en 2002 y sometido a duros interrogatorios en una prisión secreta de la CIA, antes de ser trasladado hace 20 años a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, donde permanece detenido desde entonces.

Ronald Flesvig, portavoz de la Oficina de Comisiones Militares, confirmó a la AFP que la selección comenzó en la tarde del lunes.

El ataque contra el USS Cole fue ejecutado por dos militantes a bordo de una lancha rápida cargada de explosivos que detonó cerca del buque de guerra —un destructor de misiles guiados— cuando repostaba combustible en el puerto de Adén, Yemen.

En abril de 2011, Al-Nashiri fue acusado de varios delitos, entre estos asesinato en violación de las leyes de la guerra y terrorismo.

Sin embargo, su caso permanece estancado desde hace años en la fase de procedimientos previos al juicio.

Varios de los cargos que enfrenta Al-Nashiri —un ciudadano saudí considerado cercano al asesinado líder de Al Qaeda Osama bin Laden— son pasibles de pena de muerte.

El caso se ha visto complicado por los abusos sufridos por el acusado durante su detención. Sus abogados defensores argumentaron, sin éxito, que Al-Nashiri no estaba en condiciones de ser juzgado debido a los traumas que padeció.

Según un informe del Senado de Estados Unidos publicado en 2014, Al-Nashiri fue sometido a las llamadas "técnicas de interrogatorio mejoradas" en al menos cuatro ocasiones durante su cautiverio.

En agosto de 2023, un juez militar dictaminó que una confesión de Nashiri estaba viciada por años de abusos a manos de la CIA y el FBI, por lo que no podía utilizarse como prueba.

La bahía de Guantánamo, situada a 700 kilómetros al sureste de Miami, en la costa sureste de Cuba, se ha utilizado para mantener detenidas indefinidamente a personas capturadas durante las guerras y otras operaciones que siguieron a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU han calificado a la cárcel de centro de torturas.