Comienza juicio de estadounidense acusada de militar en el grupo yihadista EI

Una estadounidense de 27 años acusada de haber recibido entrenamiento para combatir en las filas del grupo yihadista Estado Islámico en Siria compareció este martes en un tribunal federal de Nueva York para el inicio de su juicio.

Halima Salman fue una de las cientos de mujeres que terminaron en territorio controlado por el EI, casadas con combatientes yihadistas, y luego capturadas y detenidas.

Según una fuente judicial, es la primera vez que una estadounidense es juzgada en el país por una acusación de este tipo.

Otra estadounidense que comandaba un batallón del EI fue condenada en Estados Unidos en 2022, pero no llegó a juicio porque se declaró culpable.

Salman está acusada de "haber recibido entrenamiento de tipo militar de una organización terrorista extranjera", un delito penado con hasta 10 años de prisión, según documentos presentados ante el Tribunal Federal de Brooklyn.

Tenía 17 años cuando, entre finales de 2016 y principios de 2017, viajó junto a su familia a una zona de Siria controlada por el EI tras pasar por Rusia y Turquía.

En Siria se casó con Abu Ali, un combatiente del EI de nacionalidad germano-afgana, según los documentos del tribunal.

A principios de 2019, combatientes sirios enfrentados al grupo yihadista capturaron a Salman y a varios miembros de su familia. Todos permanecieron detenidos durante años en un campamento.

Salman regresó a Estados Unidos en 2024 y fue arrestada apenas llegó. Este martes compareció ante la justicia tras haber obtenido la libertad bajo fianza.

Según su abogado, Samuel Jacobson, su clienta es ante todo "víctima de la decisión del esposo de su madre de llevarla, cuando era menor de edad, a territorio del EI en Siria".

El letrado sostuvo además que el matrimonio de Salman con un combatiente fue concertado.

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía figuran fotografías halladas en el teléfono de su esposo en las que aparece frente a una bandera del EI o sosteniendo un fusil de asalto.

Aunque cientos de estadounidenses intentaron unirse al Estado Islámico, solo 83 lograron viajar a Irak o Siria e incorporarse a la organización, según un informe publicado en 2022 por la Universidad George Washington de Estados Unidos.

Entre ellos viajaban entre 12 y 30 menores de edad.